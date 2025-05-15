Bornova Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası'na Özel Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası'na Özel Etkinlik Düzenledi

Bornova Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında 'Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz' sloganıyla düzenlediği etkinlikte engelli bireyler ve ailelerini doğayla buluşturdu. Etkinlikte fidan dikimi, boyama ve oyunlar yer aldı.

15.05.2025 13:06
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında "Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla düzenlediği etkinlikte engelli bireyleri ve ailelerini doğayla buluşturdu. Katılımcılar, 19 Mayıs 1919 Parkı'nda fidan dikti.

Bornova Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nı "Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Engelli bireyler ve aileleri, Erzene Mahallesi 19 Mayıs 1919 Parkı'nda doğayla iç içe bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte parka fidan diken, boyama yapan ve çeşitli oyunlar oynayan engelli bireyler ve aileleri açık havada buluştu.

Etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ile katıldı. Başkan Eşki, çocuklarla birlikte çeşitli türlerde ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte renkli palyaçolar, yüz boyama stantları ve oyun alanları ile çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirildi.

Başkan Eşki: "Engelleri birlikte aşacağız"

Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ömer Eşki, "Engellilik bir eksiklik değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bornova'da bu sorumluluğu hep birlikte taşıyoruz. Fidan dikimiyle sadece doğayı değil, dayanışmamızı da büyütüyoruz. Bugün burada bir araya gelen çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Engelleri birlikte aşacağımıza olan inancımız tam" dedi.

Etkinlikler devam edecek

Bornova Belediyesi'nin Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri, 16 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te Büyükpark'taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek "Dansla Farkındalık" etkinliği ile devam edecek. Etkinlikte engelli bireylerin dans performansları izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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