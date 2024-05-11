Bornova Belediyesi Gençlik Festivali ile 19 Mayıs'ı kutluyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir hafta sürecek Gençlik Festivali ile kutlayacak. Red ve Madrigal gibi grupların sahne alacağı Festival, dans ve spor gösterileriyle renklenecek. 19 Mayıs'ın coşkusu kortej yürüyüşüyle Bornova sokaklarına taşınacak.

11-18 Mayıs'ta arasında düzenlenecek Gençlik Festivali Küçükpark Meydanı'ndaki Capoeira Gösterisi ile başlayacak. 16 Mayıs akşamı sevilen Rock Grubu Redd, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda hayranları ile buluşacak. Aynı meydan 17 Mayıs'ta aerobik ve taekwondo gösterilerine sahne olacak. Kortej, Bornova-Bayraklı arasında olacak. Kortejin sona erdiği Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Alternatif Rock Müzik Grubu Madrigal'ın konseri gerçekleşecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın üniversite ve öğrenci kimliğine dikkat çekerek, "Bu kimliğine uygun bir festival programı yaptık. Başta gençler olmak üzere tüm Bornovalıları etkinliklerimize katılarak 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.