Bornova'da Dostluk Kazandı: Halı Saha Futbol Turnuvası'nın Sahibi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Oldu - Son Dakika
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Bornova'da Dostluk Kazandı: Halı Saha Futbol Turnuvası'nın Sahibi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Oldu

14.06.2026 09:44  Güncelleme: 10:32
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Bornova Belediyesi personeli arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvası tamamlandı. 17 müdürlüğün katıldığı turnuvada şampiyon Kırsal Hizmetler Müdürlüğü oldu.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi bünyesinde çalışan personelin bağlarını kuvvetlendirmek ve kurum içi dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen "Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası" sona erdi. Yaklaşık iki ay boyunca dostluk ve rekabetin harmanlandığı turnuvada, kupanın sahibi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü oldu.

Bornova'da belediye çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve birimler arası iletişimi sporun birleştirici gücüyle pekiştirmek için organize edilen turnuvaya 17 farklı müdürlük katıldı. Öğle aralarında düzenlenen ve tüm belediye personelinin tribünleri doldurarak panayır havasına çevirdiği müsabakalarda, centilmenlik ve takım ruhu ön planda tutuldu. Sporcular sahada ter dökerken, çalışma arkadaşları da tezahüratlarıyla bu keyifli ortak atmosfere güç verdi.

Büyük Park Halı Sahası'nın ev sahipliği yaptığı dev final maçında heyecan zirveye ulaştı. Rakibini mağlup etmeyi başaran Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvada ikinciliği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Sağlık İşleri Müdürlüğü kazandı.

ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük takdim etti. Törende konuşan Bölük, turnuvaya katılan ve organizasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Sporun birleştirici gücüne dikkati çeken Bölük, "Bu turnuvanın asıl kazananı belediyemizdeki birlik ve beraberlik ruhudur. Sahada sergilenen centilmenlik, birimlerimizin kaynaşması ve en önemlisi sağlıklı bir yaşam için hareket etme vurgusu bizler için her türlü kupadan daha değerlidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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