Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Merkezi Kursiyerleri Gösterilerle Bornovalıların Karşısına Çıkıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Merkezi kursiyerleri, konser, dans gösterileri ve sergilerle Bornovalıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yıl boyunca öğrendiklerini paylaşmaya hazırlanan kursiyerler, sanatseverlerle buluşma heyecanı da yaşıyor.

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezlerinde eğitim alan kursiyerler hünerlerini yıl sonu gösterilerinde Bornovalılara sergileyecek. Bu kapsamdaki ilk etkinlik 25 Mayıs Cumartesi günü, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 18.30'da başlayacak. Tüm Bornovalıların davetli olduğu müzik dinletisinde, piyano, keman, gitar, vurmalı çalgılar ve kanun kursiyerleri sahneye çıkacak. 26 Mayıs 2024 Pazar günü ise yine Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda Bornovalılar için "Dans Gösterisi" etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte de halk oyunları, zumba, Latin dansları ve bale kursiyerleri sahne alacak.

Etkinlikler Haziran'da da devam ediyor

Kursiyer etkinlikleri Haziran ayında da devam edecek. 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında el sanatları, resim, fotoğrafçılık, seramik ve çini bezeme kursiyerlerinin eserleri Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde sergilenecek. Sergi saat 16.00'da açılacak. 13 Haziran'da ise Çocuklardan Türküler Konseri, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Tüm Bornovalılar davetli

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları öğrendiklerini sergileme heyecanını yaşayan kursiyerleri izlemeye davet etti.