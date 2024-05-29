Bornova Belediyesi Kış Sebzelerinden Atalık Yerel Tohum Üretiyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Kış Sebzelerinden Atalık Yerel Tohum Üretiyor

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Bornova Belediyesi, kış sebzelerinden atalık yerel tohum üretimine başladı. Üretilen tohumlar ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak ve tarım potansiyeli desteklenecek.

29.05.2024 09:15  Güncelleme: 09:22
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, kış sebzelerinden atalık yerel tohum üretmeye başladı. Başkan Ömer Eşki, amaçlarının vatandaşları doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Bornova Belediyesi, yaz sebzelerinin ardından kış sebzelerinden de atalık yerel tohum üretimine geçti. Yaka Mahallesi'ndeki Doğal Tarım Çiftliği'nde yetiştirilen sebzelerden tohumluk olarak bırakılan ürenlerin hasadı yapıldı. Hasadın ardından turp, lahana, karnabahar, pancar, pazı, ıspanak roka, tere otu, maydanoz ve marul gibi çeşitli türlerdeki sebzelerin tohumları çıkarıldı.

Üreticiye tam destek

Üretilen tohumların büyük miktarı, başta yerel üreticiler olmak üzere ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak. Bir kısmı tohum takaslarında kullanılarak çeşitliliği artırılacak. Bir kısmı da Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait bahçelerde fidelenerek, atalık yerel tohum üretiminin devamı sağlanacak.

Sağlıklı ve doğal gıda için

Bornova'nın önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Başkan Eşki, "Misket Üzümü, Kınalı Bamya, Pınarbaşı Narı ve Ayvası gibi Bornova'mıza ait değerlerimize sahip çıkarken vatandaşlarımızın sağlıklı ve doğal gıdalara erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunu da atalık yerel tohumlarımıza sahip çıkarak yapıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi Kış Sebzelerinden Atalık Yerel Tohum Üretiyor
Kaynak: ANKA

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