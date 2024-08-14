Bornova Belediyesi, köylerde kış sebzeleri yetiştirme eğitimleri başlattı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, köylerde kış sebzeleri yetiştirme eğitimleri başlattı

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Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, köylerdeki çiftçilere kış sebzeleri yetiştirme teknikleri konusunda eğitimler vermeye başladı. Eğitimlerde tohum ekimi, bahçe hazırlanması, fide dikimi, sulama, gübreleme ve hastalık-zararlılarla mücadele konularında bilgiler veriliyor.

14.08.2024 12:07  Güncelleme: 13:31
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar, eski köy yerleşimlerinde "Kış Sebzeleri Yetiştirme Teknikleri" eğitimlerini başlattı.

Bornova Belediyesi, kışlık sebzelerin ekimi başlamadan çiftçilerin ihtiyaç duyabileceği bilgileri, kendi köylerinde edinmesini sağladı. Kayadibi Mahallesi'ndeki ilk eğitim, köy kahvesinde gerçekleşti. Belediye'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Anıl Ayvaz tarafından verilen eğitimde, tohum ekimi, bahçe hazırlanması, fide dikimi, sulama, gübreleme, toprak işleme ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda en güncel bilgiler verildi.

Köylerdeki çiftçilerin bilgi düzeyinin yükselmesiyle 'bilinçli tarımın' da mümkün hale geleceğini, bu sayede hem kayıpsız, yüksek getirili hem de çevre dostu üretimin Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu anlayışla köylülerimizi ve çiftçilerimizi kalkındırmak, her yönüyle milletimizin efendisi haline getirmek için çalışıyoruz. Ancak ülkemizin her yöresinde olduğu gibi Bornova'ya da baktığımızda hayvancılığın ve sebze üretiminin gerilediğini görüyoruz. Çiftçimiz tarımsal üretimden elde ettiği gelirle geçinemeyecek duruma getirildi. Bunu tersine çevirmek için başta eğitim olmak üzere çeşitli eğitimler vererek çiftçimizin yanında yer alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Bahçe, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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