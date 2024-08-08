Bornova Belediyesi, Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın yarı final maçını dev ekrandan yayınlayacak

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya ile yapacağı tarihi yarı final mücadelesini dev ekrandan yayınlayacak.

Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finalde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın İtalya ile finale çıkma mücadelesi, 21.00'de Bornova Büyükpark'ta kurulacak dev ekranda canlı olarak izlenebilecek.

Tüm Bornovalıları bu önemli maçı dev ekranda izleyerek milli takıma destek olmaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu tarihi anı hep birlikte coşkuyla izlemek ve Filenin Sultanları'na destek olmak için tüm hemşehrilerimizi Büyükpark'a bekliyoruz. Bu heyecanı birlikte paylaşalım" dedi.