Bornova Belediyesi\'nde Grev Kararı!

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DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, Bornova Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı astı.

Büyük Park'ta toplanan işçiler sloganlar atarak Bornova Belediyesi binasına yürüdü.

Burada açıklama yapan Genel İş 7 No'lu Şube Mali Sekreteri Cihangir Kına, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürüttükleri görüşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirtti.

Bornova Belediyesi Personel A.Ş'deki 2 bin çalışanın işçilerin alım gücünün düştüğünü ifade eden Kına, "Yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde bir uzlaşı çıkmadığı takdirde, 11 Kasım'da grev uygulamasının gerçekleşeceğini, belediyeye ve kamuoyuna bildirmek isteriz." dedi.

Açıklamaların ardından grev kararı belediye binası girişine asıldı.