Bornova Belediyesi\'nde Şükran Dursun\'un Resim Sergisi Açıldı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Şükran Dursun, karma resimlerinden oluşan ilk sergisini, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Dursun, sergisini tango yaparak açtı ve kendisine Burak Özçelik eşlik etti.

Dursun'un, "Ah Bu Ben" isimli ilk kişisel resim sergisi, farklı tekniklerle yapılmış 50 eserden oluşuyor.

Asıl mesleği matematik öğretmenliği olan, resmin dışında müzik ve dansla da ilgilenen sanatçı, serginin açılışı öncesi tango yaptı. 5 yaşından bu yana resimle ilgilendiğini belirten Dursun, "Her geçen gün kendi içimde farklı dünyalar keşfediyorum. Kelimelerimin yetmediği yerlerde fırçalarımı kullanıyorum" dedi.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergi, 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.