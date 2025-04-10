Bornova Belediyesi'nden Arıcılık Kursu: 100 Yeni Arıcı Yetiştirildi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin bu yıl 9'uncunu düzenlediği Arıcılık Kursu ile çoğunluğu gençler ve kadınlardan oluşan 100 yeni arıcı yetiştirildi. Katılımcılara teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra tam donanımlı arıcılık ekipmanları ve bir arılı kovan hediye edildi. Arılarını koyacak yeri olmayanlar için Kayadibi Mahallesi'nde 30 dönümlük arılık oluşturulurken, danışmanlık ve lavanta fidanı gibi destekler de sunuldu. Başkan Ömer Eşki, "Üreten ve doğaya saygılı bir Bornova'yı birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, bu yıl 9'uncu kez düzenlediği Arıcılık Kursu ile kentte doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir üretim modeline bir halka daha ekledi. Özellikle gençler ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta 100 yeni arıcı yetiştirildi. Kursiyerler sadece eğitim değil, üretime doğrudan katılabilecekleri ekipman ve desteklerle de güçlendirildi.

8 haftalık eğitim, 2 haftalık pratik uygulama

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde başlayan eğitimler, 8 haftalık teorik sürecin ardından Kayadibi'deki arılıkta 2 haftalık pratik uygulamalarla tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan vatandaşlara, bir arılı kovan ile birlikte tüm arıcılık ekipmanları da hediye edildi. Ekipmanlarla birlikte kursiyerlerin sertifikalarını Bornova Belediyesi Başkan Vekili Tansel Ertürk ve Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer verdi.

Kovan yeri olmayanlara 30 dönümlük arılık

Bornova Belediyesi, arı kovanlarını koyacak uygun alanı olmayan kursiyerleri de unutmadı. Kayadibi Mahallesi'nde 30 dönümlük bir alanda arıcılık yapmaları için alan oluşturuldu. Ayrıca WhatsApp hattı üzerinden danışmanlık, lavanta fidanı desteği ve bal sağımı için gerekli ekipman desteği de sağlanıyor.

Başkan Eşki: "Üreten Bornova'yı birlikte inşa ediyoruz"

Arıcılık sadece bal üretmek değil, doğaya, gıdaya ve ekonomiye sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Arıcılık, doğayla kurduğumuz bağın en üretken biçimlerinden biridir. Özellikle gençlerin ve kadınların bu alana yönelmesini çok değerli buluyorum. Bornova Belediyesi olarak sadece teorik bilgi değil, pratik imkanlar ve üretime katkı sunacak her türlü desteği sağlıyoruz. Üreten, paylaşan ve doğaya saygılı bir Bornova'yı birlikte inşa ediyoruz" diye konuştu.