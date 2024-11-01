Bornova Belediyesi'nden Çevre Bilinci İçin Eğitim Etkinlikleri - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Çevre Bilinci İçin Eğitim Etkinlikleri

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Bornova Belediyesi, genç nesillerde çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliği farkındalığı yaratmak amacıyla okullarda eğitim ve atölye etkinlikleri düzenliyor. Atıkların yeniden kullanımı ve bitkisel atık yağların geri kazanımına dikkat çekilen etkinlikler, çocukları çevre dostu bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

01.11.2024 12:32  Güncelleme: 14:01
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, genç nesillerde çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla ilçedeki tüm okulları kapsayan eğitim ve atölye etkinlikleri düzenliyor. Atıkların yeniden kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu etkinlikler, doğaya duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkı sunuyor.

Etkinlikler kapsamında, Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde ağırlanan öğrencilere ambalaj atıklarını takas yoluyla değerlendirme imkanı sağlanarak hem çevre hem de ekonomi açısından kazanımlar elde edilmesi sağlandı. Atık Sanat Atölyesi'nde ise geri dönüştürülen malzemelerden üretilen hediyeler öğrencilere takdim edilerek atıkların yeniden kullanılabilirliğine dair örnekler sunuldu.

Bitkisel atık yağlar için özel biriktirme bidonları

Etkinliklerde ayrıca, bitkisel atık yağların geri kazanımının önemine dikkat çekilerek, öğrencilerden evlerinde biriktirdikleri atık yağları okullarındaki özel biriktirme bidonlarında toplamaları istendi. Bu yağlar, lisanslı firmalar tarafından toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

"Çevre bilinci oluşmalı"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürdürülebilir bir gelecek için gençlerin çevre bilincine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirmeliyiz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve çevremizi korumak için küçük yaşlardan itibaren sürdürülebilir bir yaşamın önemini anlatmak önceliğimiz. Bornova Belediyesi olarak, tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz ve her bir öğrencimize çevreyle dost yaklaşımlar kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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