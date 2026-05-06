Bornova'da Atıklar Sanata Dönüştü

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir Ege Artı Derneği iş birliği ile down sendromlu özel bireylerin çevre bilincini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla Bornova Atık Getirme Merkezi'nde kompost etkinliği, eğitim çalışması ve atıktan sanat atölyesi düzenledi. Etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem de üreterek keyifli bir gün geçirdi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara sıfır atık yaklaşımı, atık türleri, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırmanın önemi sade ve uygulamalı yöntemlerle aktarıldı. Organik atıkların kompost yöntemiyle doğaya yeniden kazandırılması süreci anlatılarak çevreye olan etkiler konusunda farkındalık oluşturuldu.

Atıktan sanatla yaratıcılık desteklendi

Atölye çalışmalarında geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak özgün sanat eserleri üretildi. Bu çalışmalarla katılımcıların el becerileri ve yaratıcılıkları geliştirilirken; çevreyi koruma, israfı önleme ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları da vurgulandı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler, Bornova Belediyesi tarafından özel bireylere hediye edildi.

Etkinlik, katılımcılar açısından hem öğretici hem de farkındalık artırıcı bir deneyim olurken, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak dikkati çekti.

Başkan Eşki: "Hem doğayı hem geleceğimizi koruyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata aktif katılımını desteklerken aynı zamanda çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefliyoruz. Bu etkinliklerle hem doğayı koruyor hem de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi.