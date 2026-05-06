Bornova'da Atıklar Sanata Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova'da Atıklar Sanata Dönüştü

06.05.2026 11:14  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, down sendromlu bireylerin çevre bilincini artırmak ve sosyal katılımlarını desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte kompost eğitimi, atıktan sanat atölyesi yapıldı ve sıfır atık bilinci aşılandı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir Ege Artı Derneği iş birliği ile down sendromlu özel bireylerin çevre bilincini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla Bornova Atık Getirme Merkezi'nde kompost etkinliği, eğitim çalışması ve atıktan sanat atölyesi düzenledi. Etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem de üreterek keyifli bir gün geçirdi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara sıfır atık yaklaşımı, atık türleri, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırmanın önemi sade ve uygulamalı yöntemlerle aktarıldı. Organik atıkların kompost yöntemiyle doğaya yeniden kazandırılması süreci anlatılarak çevreye olan etkiler konusunda farkındalık oluşturuldu.

Atıktan sanatla yaratıcılık desteklendi

Atölye çalışmalarında geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak özgün sanat eserleri üretildi. Bu çalışmalarla katılımcıların el becerileri ve yaratıcılıkları geliştirilirken; çevreyi koruma, israfı önleme ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları da vurgulandı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler, Bornova Belediyesi tarafından özel bireylere hediye edildi.

Etkinlik, katılımcılar açısından hem öğretici hem de farkındalık artırıcı bir deneyim olurken, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak dikkati çekti.

Başkan Eşki: "Hem doğayı hem geleceğimizi koruyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata aktif katılımını desteklerken aynı zamanda çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefliyoruz. Bu etkinliklerle hem doğayı koruyor hem de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Atıklar Sanata Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:57:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova'da Atıklar Sanata Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.