Bornova Belediyesi'nden E-Ruhsat Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi'nden E-Ruhsat Uygulaması

Bornova Belediyesi, ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak için 'e-ruhsat' uygulamasını tanıttı. Başkan Ömer Eşki, dijital dönüşüm vizyonunun bir parçası olan bu sistemin, vatandaşların hizmetlere daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

06.05.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 'e-ruhsat' uygulamasını hayata geçiriyor. Meclis Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısına katılan Başkan Ömer Eşki, bu adımın belediyenin dijital dönüşüm vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. Eşki, amaçlarının vatandaşların hizmetlere daha hızlı ve memnuniyetle ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Yeni sistemle birlikte yapı ruhsatı işlemlerini internet üzerinden daha pratik şekilde tamamlayabilecek.

Bornova Belediyesi, vatandaşların ruhsat işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesini sağlamak amacıyla kurumsal internet sitesi üzerinden sunacağı e-ruhsat uygulamasını tanıttı. Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Ruhsat Müdürlüğü personeli ile uygulamanın doğrudan muhatabı olan vatandaşlar katıldı.

Sunumun ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılarak sürecin vizyon boyutunu anlattı. Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin son bir yılda üç temel dönüşüm üzerinde çalıştığını belirterek, "Kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Bu üç başlık, bizim Bornova için seçtiğimiz yol haritasını oluşturuyor. E-ruhsat uygulaması da bu dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir adımıdır" diye konuştu.

Bornovalının hayatını kolaylaştıracak

Dijital dönüşümün sadece belediye içinde teknoloji kullanımını artırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Eşki, amaçlarının vatandaşların da bu dönüşümden doğrudan faydalanması olduğunu söyledi. Özellikle ruhsat süreçlerinde yaşanan yavaşlık ve bürokratik engellerin hem vatandaşlar hem de sektör profesyonelleri için ciddi bir sorun olduğunu belirten Eşki, "Bu sadece Bornova'nın değil, birçok belediyenin ortak sorunu. Biz bu noktada çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dijital Dönüşüm, Ömer Eşki, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden E-Ruhsat Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Özgür Özel’e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı
Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 11:30:43. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden E-Ruhsat Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.