Bornova Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği: "Hiçbir Gencimizin Maddi İmkansızlıklar Nedeniyle Eğitiminden Vazgeçmesini İstemiyoruz"

07.02.2026 10:05  Güncelleme: 11:37
Bornova Belediyesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan başarılı üniversite öğrencilerine destek olmayı hedefleyen Altın Gelecek Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje, gönüllü bağışçılar tarafından sağlanan burslarla, gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamayı amaçlıyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, hayata geçireceği Altın Gelecek Projesi ile maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan, Bornova'da ikamet eden başarılı üniversite öğrencilerine şeffaf ve güvenli bir burs dayanışması sunmayı amaçlıyor. Projeye ilişkin konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'da hiçbir gencimizin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitiminden vazgeçmesini istemiyoruz. Altın Gelecek, bir burs projesinden öte; dayanışmanın, adaletin ve ortak geleceğe duyulan inancın adıdır" dedi.

Altın Bilezik İstihdam Merkezi koordinasyonunda yürütülecek projede burslar, gönüllü bağışçılar tarafından doğrudan öğrencilere aktarılacak, süreç belediye tarafından takip edilecek. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin gençlerin eğitimden kopmaması için geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi Altın Bilezik İstihdam Merkezi tarafından yürütülen "Altın Gelecek – Bornova Gençlerine Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi", maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını sürdürmekte zorlanan üniversite öğrencilerine destek olmayı hedefliyor. Proje, Bornova'da ikamet eden, akademik olarak başarılı ancak artan yaşam maliyetleri, barınma sorunları ve aile gelir yetersizliği nedeniyle eğitimini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalan gençleri kapsıyor.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altın Gelecek Projesi'nin yalnızca maddi bir destek olmadığını belirterek, "Bornova'da hiçbir gencimizin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitiminden vazgeçmesini istemiyoruz. Altın Gelecek, bir burs projesinden öte; dayanışmanın, adaletin ve ortak geleceğe duyulan inancın adıdır. Eğitime yapılan her katkı, daha güçlü, daha umutlu ve daha üretken bir Bornova'ya yapılan yatırımdır. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Altın Gelecek Projesi'nin, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren aktif hale getirilmek üzere planlandığı, proje ile Bornova'da ikamet eden lisans öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Burs, Son Dakika

