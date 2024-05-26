Bornova Belediyesi Park ve Bahçeleri Yaz Aylarına Hazırlıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Park ve Bahçeleri Yaz Aylarına Hazırlıyor

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Bornova Belediyesi, park ve bahçelerin bakımı ile ilgili çalışmalara hız vererek daha yaşanabilir bir kent yaratmayı hedefliyor. Mevsimlik çiçek dikimleri, temizlik ve bakım işlemleri yapılarak parklar yaz aylarına hazırlanıyor.

26.05.2024 11:36  Güncelleme: 11:41
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi yaz ayları yaklaşırken park ve bahçelerin bakımı ile ilgili çalışmalara hız verdi. Daha yaşanabilir bir kent yaratma yolunda yeşil alanlara büyük önem verdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Bornovalılar için temiz, huzurlu ve güvenli alanlar oluşturuyoruz" dedi.

Mevsimlik çiçek dikimleri ile rengarenk görünüme kavuşan parklara kent estetiğine uygun yeni bitki ve ağaçlarlar dikildi. Kuruyan otlar, dallar, yapraklar ve çöpler temizlendi, uudama, çapa ve misinalama yapıldı, uzayan çimler biçildi.

Temiz, huzurlu ve güvenli

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amaçlarının daha yeşil ve temiz bir çevre yaratmak olduğunu vurgulayarak "Bahar aylarında hız verdiğimiz çalışmalarımızla park ve bahçelerimizi yaz aylarına hazırlıyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Bornovalıların temiz, bakımlı ve huzurlu ortamlarda, keyifle zaman geçirmesini istiyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 24 parkımız için de aydınlatma çalışması yaparak daha güvenli hale getireceğiz" dedi.

567 parkın bakımı yapılıyor

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki 567 park ve yeşil alan, 260 çocuk oyun alanı ve 163 açık hava spor alanının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Toplam 2 milyon metrekareyi bulan yeşil alanlarda gerçekleştirilen bakım çalışmaları temizlik, oyun gruplarının tamiri, aydınlatma elemanlarının bakımı, zemin döşemelerinin yenilenmesi, demir korkuluk yapımı ve boyaması, çöp kutularının değişimi, bankların ve kamelyaların tamiratı gibi işleri kapsıyor.

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeleri Yaz Aylarına Hazırlıyor
Kaynak: ANKA

Bornova, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Park ve Bahçeleri Yaz Aylarına Hazırlıyor - Son Dakika

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