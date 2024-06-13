Bornova Belediyesi, Park ve Bahçelerin Bakımı İçin Yeni Nesil Çim Biçme Traktörleri Aldı

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(İZMİR)- Park ve bahçelerin bakımına ağırlık veren Bornova Belediyesi, dört adet yeni nesil çim biçme traktörü aldı.

Daha yüksek kapasiteli ve güçlü olduğu için geniş alanlarda normal çim biçme makinelerine göre daha hızlı olacağını ve bunun önemli bir avantaj sağlayacağını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Yaklaşan yaz aylarında Bornovalıların serinlemek için sıklıkla tercih ettikleri parkları bakımlı ve estetik hale getireceğiz" dedi.

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı da hedeflediklerini ifade eden Başkan Eşki, "Hem mevcut parklarımızın bakımını eksiksiz yapacak hem de yeni parklar oluşturacağız. Daha estetik bir kent oluşturmanın yanı sıra küresel ısınma ve iklim değişikliği noktasında da yeşil alan oranımızı arttırmak hedefindeyiz. Makine parkımızı güçlendirerek, mesai arkadaşlarımızın daha verimli çalışmasını sağlıyoruz" diye konuştu.