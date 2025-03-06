Bornova Belediyesi Ramazan Ayı'nda Fırın Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Ramazan Ayı'nda Fırın Denetimlerini Sürdürüyor

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Bornova Belediyesi, sağlıklı gıdaya erişimi artırmak amacıyla ramazan ayında fırın denetimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen standartları ve üretim koşulları inceleniyor, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai işlemler uygulanıyor.

06.03.2025 10:17  Güncelleme: 12:03
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak için yaptığı denetimleri ramazan ayında da hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katıldığı son denetimlerde, Yeşilova ve Altındağ mahallelerinde 15 fırın detaylı şekilde incelendi. Üretim koşulları, hijyen standartları ile pide ve ekmeklerin gramajları kontrol edildi, eksikleri tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Sabaha karşı 03.00'te başlayan ve sahura kadar süren denetimlerde, zabıta ve ruhsat müdürlüğü ekipleri ile gıda mühendisleri yer aldı. Denetimlerde fırınların sadece ruhsat durumları değil, üretim alanlarının hijyen koşulları, ekmek ve pide gramajları da kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen işletmeler uyarılırken, ciddi ihlallerde cezai işlemler uygulandı. Hijyen kurallarına aykırı durumlar ise İl Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. Başkan Ömer Eşki, saha ekibiyle birlikte denetimleri yerinde takip ederek sürecin şeffaf ve etkin ilerlemesini sağladı.

"Her denetimde daha iyiye gidiyoruz"

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını güvence altına almak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Bornova'da sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi öncelikli bir konu olarak ele alıyoruz. Üç aydır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerde toplam 119 fırını inceledik. Her denetimde, işletmelerin daha dikkatli davrandığını ve sorunlu işletme sayısının azaldığını görüyoruz. Bu da yaptığımız çalışmaların doğrudan etkisini gösteriyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu yüzden denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Amacımız ceza kesmek değil"

Başkan Eşki, ramazan ayının manevi atmosferine de uygun olarak, vatandaşların güvenle tüketebileceği ekmeğe ve pideye ulaşmasının sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti. Eşki, "Denetimlerimizi halkımız için yapıyoruz. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, işletmelerin hijyen standartlarına ve gıda güvenliğine tam uyum sağlamasını teşvik etmek. Tüm fırıncı esnafımızın bu sürece katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Ramazan Ayı'nda Fırın Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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