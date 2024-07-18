Bornova Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle eriklerini toplayamayan yaşlı çiftçiye yardım eli uzattı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle ürettiği erikleri toplayamayan 85 yaşındaki Salih Ertuğrul'un yardımına koştu.

Çiçekli Mahallesi'nden Salih Ertuğrul, Bornova Belediyesi'ne ulaşarak bahçesindeki erikleri toplayamadığını, eriklerin yerlere döküldüğünü ve ilgilenecek kimsesinin olmadığını söyleyerek toplanması için yardım istedi. Bornova Belediyesi ekipleriyle bahçeden toplanan yaklaşık 1 ton eriğin bir kısmıyla reçel yapılarak Kent Market raflarında ihtiyaç sahipleriyle buluşacak; kalanı ise Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla taze meyve olarak satılarak elde edilecek para üreticiye ödenecek.

"Zor durumda olan her çiftçimizin yardımına koşacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalı çiftçilerin yaşadıkları eski köy yerleşimlerinde üretime devam edebilmeleri için ellerinden gelen destekleri verdiklerini ifade etti. Bu desteklere yenilerini de eklemek için çalıştıklarını öne süren Başkan Eşki, "Bir yandan Bornova'nın merkezinde olan bütün imkanları kırsal mahallelerimize de taşımak için çalışıyor, diğer yandan da köylerimizin olması gerektiği gibi tarımsal üretimden kopmaması için destek veriyoruz. Gübre, tohum, fide, fidan, eğitim ve ürünleri satın alma bu desteklerden bazıları. Tarımsal üretimden asla uzaklaşamayız. Zor durumda olan her çiftçimizin yardımına da koşacağız" dedi.