Bornova Belediyesi Sanayi Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Sanayi Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bornova Belediyesi, sanayi sitelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları konuştu. Başkan Ömer Eşki, sanayi esnafının taleplerine yönelik projeler geliştireceklerini ifade etti.

18.02.2025 10:31  Güncelleme: 11:21
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçedeki sanayi sitelerinin temsilcilerini bir araya getirdi. Başkan Ömer Eşki, sanayi esnafının taleplerine yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Bornova Sanayi Meclisi toplantısına, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ilgili belediye bürokratlarının yanı sıra oto tamircilerinden dökümcülere, ayakkabıcılardan hurdacılara kadar farklı sektörlerden sanayiciler katıldı. Toplantıda ruhsatlandırma, vergiler, yol, temizlik ve sanayi alanlarına yönelik belediye hizmetleri ele alındı. Sanayi temsilcileri taleplerini ve beklentilerini doğrudan Başkan Eşki'ye ileterek çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Sanayicimizin önünü açmaya devam edeceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldiklerinden bu yana ilçeye daha iyi hizmet verebilmek adına önemli adımlar attıklarını belirterek, "Geride bıraktığımız 10 ayda gözümüzün kestiği, elimizin uzandığı her yere gitmeye çalıştık. Bornova'nın her noktasına en iyi hizmeti sunabilmek için Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimize yeni araç ve gereçler kazandırdık. Bu süreçte, yapabileceğimiz en yüksek miktardaki asfalt serimini gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Tır Parkı'nın imalatı bitti"

Başkan Eşki, " Işıkkent'te Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğine yapılan Tır Parkı'nın imalatı bitti. Kafesi, tuvaletleri ve duşları tamamlandı, Ramazan ayında da hizmete başlayacak. Pek çok sitemizin gerek asfalt gerek budama ya da temizlikle ilgili sorunu çözüldü ya da çözülme yoluna girdi. Bu toplantıların Sanayicinin ihtiyacını birinci elden tespit edip, hızla çözmemize destek oluyor. Bornova'da altyapı ve sosyal donatı alanlarını güçlendirmek öncelikli hedefimiz. Benzer projeleri Bornova'nın her köşesinde hayata geçireceğiz" dedi.

"Ruhsatlandırma oranlarını ciddi şekilde artırdık"

Sanayi sitelerinden gelen taleplere güçleri yettiğince karşılık vermeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Eşki, "Özellikle ruhsatlandırma konusunda kararlı bir duruş sergiledik ve site başkanlarımızın desteğiyle önemli bir ilerleme kaydettik. Mobil ruhsat ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalıştı ve ruhsatlandırma oranlarını ciddi şekilde artırdık. Bu konu hayati önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Bolu'daki otel yangınında yaşanan eksiklikleri hepimiz gördük. İş güvenliği ve yasal düzenlemelere uyum konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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