Bornova'da Sel Seferberliği

03.02.2026 09:57  Güncelleme: 10:36
Bornova Belediyesi, şiddetli yağışların ardından selden etkilenen mahallelerde kapsamlı temizlik ve onarım çalışmaları yürütüyor. Başkan Ömer Eşki, 'Askıda Eşya' kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine destek olacağını açıkladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Ömer Eşki, şiddetli yağışların ardından 318 personel ve 42 iş makinesiyle 17 mahallede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Selden etkilenen evler için "Askıda Eşya" kampanyası başlatılacağını duyuran Eşki, su baskını yaşanan noktalara kalıcı çözümler üretmek ve dere temizliklerini İZSU ile koordineli şekilde sürdürmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi ve Bornova Belediyesi'nin sahada yürüttüğü çalışmalar oluşturdu.

318 personel, 42 iş makinesiyle 17 mahallede yoğun çalışma

Meclis üyelerine detaylı bir bilgilendirme yapan Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin tüm birimleriyle sahada olduğunu vurguladı. Eşki, sel sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • Zabıta Müdürlüğü, 30 personelle 45 hanede ve 30 iş yerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü, 82 personel ve 15 iş makinesiyle 50 sokakta temizlik, yıkama, kanal açma ve vidanjör çalışmaları yaptı.
  • Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 80 personel ve 14 iş makinesiyle 17 mahallede yol bakım ve onarım çalışmaları yürüttü.
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 126 personel ve 13 iş makinesiyle 45 sokak ve parkta temizlik çalışması gerçekleştirdi.
  • Toplamda 318 personel ve 42 iş makinesi, 17 mahallede ve 105 ayrı sokakta aralıksız görev yaptı.
"Askıda Eşya" kampanyası geliyor

Başkan Eşki, selden zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirterek, hasar gören evlerin bir kısmını yerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Eşki, yeni bir dayanışma çağrısını da duyurarak, "Askıda Eşya diye bir kampanya başlatacağız. Evlerin halı, beyaz eşya ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili toplumsal bir destek oluşturmayı hedefliyoruz. Kısa sürede Bornova'daki yaraları sarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Su baskını noktalarına kalıcı müdahale

Sel sırasında suyun en çok biriktiği noktaların da detaylı şekilde incelendiğini aktaran Başkan Eşki, ekiplerle birlikte gece saatlerinde sahada olduklarını ifade etti. Özellikle Rafet Paşa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı örneğini veren Eşki, şunları söyledi: "Her yağmurda suyun toplandığı çukur bir alan var. Şu an ekiplerimiz kot değişikliği yaparak, suyun o noktada birikmesini engelleyip dereye akmasını sağlayacak bir planlama üzerinde çalışıyor. Suların en çok toplandığı diğer noktalar nerelerse, gücümüz yettiğince oralara da müdahale edeceğiz."

İZSU ile ortak çalışma: "Zararı en aza indirmek zorundayız"

Dere temizlikleri konusunda İZSU ile koordineli çalışıldığını vurgulayan Başkan Eşki, sel riskinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını ancak etkilerinin azaltılabileceğini belirterek, "Evet, bu Allah'tan gelen bir şey. Doğanın önüne geçemeyiz. Ama yapılan hatalardan ders çıkararak, en çok sorun yaşadığımız noktaları hafifletecek bir çalışma disipliniyle hareket edeceğiz. Amacımız, bu tür şiddetli yağışların etkilerini olabildiğince azaltmak."diye konuştu.

Bornova için ortak mücadele mesajı

Başkan Ömer Eşki, konuşmasının sonunda Bornova Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, hem teknik çözümler hem de toplumsal dayanışmayla sürecin aşılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ömer Eşki, Güncel, Son Dakika

