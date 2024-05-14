Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi' yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitimde, yazlık sebzelerin yetiştiriciliği konusunda güncel bilgiler aktarıldı.

14.05.2024 12:13
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi" düzenlendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bir yandan fide, fidan ve tohum diğer yandan canlı hayvan dağıtımı yaparak alım garantili üretimler yapılmasını sağlayacağız. Diğer yandan da çiftçimizin en üst düzey verime ulaşması, bunu da doğanın dengesini bozmadan yapması için düzenlediğimiz eğitimlerle çiftçinin yanındayız" diye konuştu.

Bornova Belediyesi, tarımsal üretimin daha bilinçli yapılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verdi. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz tarafından verilen eğitime, Bornova'nın 12 eski köy yerleşiminden çiftçilerin yanı sıra kendi bahçelerinde sebze yetiştirmek isteyen Bornovalılar da katıldı. Eğitimde, yazlık sebzelerin yetiştiriciliği başlığı altında tohum ekimi, bahçe hazırlanması, fide dikimi, sulama, gübreleme, toprak işleme, budama ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda güncel bilgiler aktarıldı.

"ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, köylerin kalkınmasının önemine dikkati çekerek, "Özellikle köylerin kırsal mahalle statüsüne alınmasından sonra tarımsal üretim ikinci plana itildi. Bornova'nın eski köy yerleşimlerinde hayvancılık ve sebze üretimi geriledi. Çiftçi tarımsal üretimden elde ettiği gelirle geçinemez noktaya sürüklendi. Biz bunu tersine çevirmek için çalışmaya başladık. Bir yandan fide, fidan ve tohum diğer yandan canlı hayvan dağıtımı yaparak alım garantili üretimler yapılmasını sağlayacağız. Diğer yandan da çiftçimizin en üst düzey verime ulaşması, bunu da doğanın dengesini bozmadan yapması için düzenlediğimiz eğitimlerle çiftçinin yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Tarım, Çevre, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika
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