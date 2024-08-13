Bornova Belediyesi, trafik sıkışıklığını çözmek için düğmeye bastı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, trafik sıkışıklığını çözmek için düğmeye bastı

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Teknik Heyeti ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Bornova Merkez'de trafiği rahatlatacak düzenlemeler yapmak için harekete geçti.

13.08.2024 10:30  Güncelleme: 11:01
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Teknik Heyeti ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Bornova Merkez'de trafiği rahatlatacak düzenlemeler yapmak için düğmeye bastı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın merkezinde trafik sıkışıklığı yaşanmaması için harekete geçti. Hem Bornova Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve UKOME teknik ekipleriyle sahaya çıkan Başkan Eşki, yaptıkları inceleme ve değerlendirmelerin en kısa sürede fiziki uygulama olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Trafik sıkışıklıkları çözülecek

Başkan Eşki beraberindeki teknik heyetle birlikte Merkez Pazaryeri'nin önündeki 554 Sokak'ta incelemeler yaptı. Haftada iki gün Pazar alışverişinin yapıldığı saatlerde yola park eden araçlar nedeniyle büyük sıkışıklık yaşanan sokakta, refüj yapılmasına karar verildi. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nin yan sokağındaki taksi durağının bekleme alanının düzenlenerek trafik akışının rahatlatılmasının da planlandığı çalışmada, Küçükpark ve çevresindeki trafik düzeni de görüşüldü.

Kapsamlı çözümler

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin her mahallesinde sorunlara kapsamlı çözümler üretmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Bütün mahallelerimizden ve Bornova dışındaki ilçelerden gelen araçlar Bornova Merkez'de önemli bir trafik yoğunluğu oluşturuyor. Bu yoğunluğun oluşmasında Küçükpark gibi eğlence merkezlerinin yanı sıra Merkez Pazaryeri ve Hükümet Konağı'nın da bulunduğu Bornova Cumhuriyet Meydanı ve çevresinin hareketliliğinin de önemli bir etkisi oluyor. Bu nedenle Bornova'nın merkezindeki trafiğin rahatlatılmasıyla ilgili çalışmaları konunun tüm ilgili ve yetkilileriyle birlikte yaptık. En kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, trafik sıkışıklığını çözmek için düğmeye bastı - Son Dakika

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