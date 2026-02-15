Bornova'da Aşk ve Sevgi Konseri - Son Dakika
Bornova'da Aşk ve Sevgi Konseri

15.02.2026 11:53  Güncelleme: 12:56
Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Aşk ve Sevgi Şarkıları” konserinde ilçeli sanatseverlerle buluştu. Konseri dinleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’da sanatı ve sevgiyi büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Aşk ve Sevgi Şarkıları" konserinde ilçeli sanatseverlerle buluştu. Konseri dinleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'da sanatı ve sevgiyi büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme kursiyerlerinden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Aşk ve Sevgi Şarkıları" konseri verdi. Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri içindeki Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü.

Protokol ve sanatseverler aynı duyguda buluştu

Konseri Başkan Eşki'nin yanı sıra önceki dönem Bornova Belediye Başkanlarından Olgun Atila ve bir dönem Bornova Kaymakamlığı da yapan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel izledi. Türk sanat müziği tutkunları, salonu doldurarak koro eserlerine coşkuyla eşlik etti.

Unutulmaz eserler iki bölümde yankılandı

Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki koro, Türk sanat müziğinin aşk ve sevgi temalı seçkin eserlerini iki bölüm halinde seslendirdi. İlk bölümde "Sevdi gönlüm ey melek sima", "Sevdadır şu kalbe dolan", "Son hıçkırık", "Seni ne çok sevdiğimi", "Çok aşığın var diyorlar" gibi eserler öne çıkarken; ikinci bölümde "Gözlerin bir aşk bilmecesi", "Sevmekten kim usanır", "Aşkımız ne güzeldi", "Söyleyemedim", "Sevda öyle müşkül ki" ve finalde "Gökten yağmur değil sevgiler yağsın" dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Eşki, "Sevgililer Günü'nde Bornovalıları müzikle, sevgiyle ve ortak bir duyguda buluşturmak istedik. Türk Sanat Müziği, kuşakları bir araya getiren güçlü bir köprü. Bu güzel gecede emeği geçen koromuza ve sanatsever hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bornova'da sanatı, kültürü ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

