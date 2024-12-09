Bornova Belediyesi ve İzmir Barosu'ndan Adli Yardım İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi ve İzmir Barosu'ndan Adli Yardım İş Birliği

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi, İzmir Barosu ile yaptığı protokolle dezavantajlı grupların hukuki destek almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Protokol, adaletin erişimini artırmayı ve toplumsal adalet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

09.12.2024 11:43  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu arasında adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, ekonomik zorluklar nedeniyle adalete erişimde güçlük çeken kadınlar, çocuklar, engelliler ve diğer dezavantajlı grupların hukuki destek almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu arasında adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Adaletin herkes için erişilebilir olması yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Bu imzayı atmak üzücü olsa da vatandaşlarımızın yanında olmak bizim görevimiz" dedi. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ise "Bu protokol, kadınlar, çocuklar ve engelliler için adalet yolunu açmayı hedefliyor. Keşke böyle bir protokole ihtiyaç duyulmasaydı" diye konuştu.

Protokol kapsamında Bornova'da, İzmir Barosu üyesi avukatların görev alacağı adli yardım büroları kurulacak. Ayrıca Belediye tarafından sağlanacak lojistik destekle adli yardım hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor. Başkan Eşki, bu iş birliğinin ilçenin toplumsal adalet anlayışına önemli bir katkı sunacağını söyledi. Baro Başkanı Yılmaz da devletin asli görevini hatırlatarak böyle girişimlerin önemine vurgu yaptı.

Protokolde kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi kırılgan grupların hak arama özgürlüklerinin korunması ön planda tutuluyor. Ayrıca seminer, çalıştay ve eğitimlerle vatandaşlar ve belediye personeline hukuki bilgi aktarımı sağlanacak. Protokol, 1 yıl süreyle geçerli olacak ve tarafların talebi doğrultusunda uzatılabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Bornova, Güncel, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi ve İzmir Barosu'ndan Adli Yardım İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Suriye’de bundan sonra ne olacak Bakan Fidan’dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:14 İşte Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyon İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
17:02 Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi
17:02 Şam’da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada
17:00 Netanyahu: Esad’ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor
16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
16:41 “Evrenin güzellik kraliçesi“ yarışmasında Türkiye’yi Esra Nur Türker temsil edecek "Evrenin güzellik kraliçesi" yarışmasında Türkiye'yi Esra Nur Türker temsil edecek
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 12:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi ve İzmir Barosu'ndan Adli Yardım İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.