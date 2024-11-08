Bornova Belediyesi ve Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Tıkandı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi ve Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Tıkandı

Bornova'da DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube ile SODEMSEN arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, gerekli ekonomik yapının olmadığına dikkat çekerek grev durumuna dair açıklamalarda bulundu.

08.11.2024 13:53  Güncelleme: 14:59
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(İZMİR)- Bornova'da DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili "Elbette grev, anayasal bir haktır ve gerektiğinde kullanılır. Fakat hem Bornovalının beklediği hizmeti gerçekleştirecek hem de sendikanın talep ettiği maaşları ödeyecek bir ekonomik yapımız yok. Bugün talebi kabul etsek dahi 3-4 ay sonra maaşları ödeyemeyen, geç ödeyen ya da taksit taksit ödeyen bir belediye durumuna geliriz" açıklamasını yaptı.

Uzlaşı sağlamazsa belediye işçilerinin Pazartesi günü greve çıkacağını belirten Başkan Eşki, "Belediyemizde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yaklaşık altı aydır devam eden görüşmeler maalesef tıkandı. Eğer uzlaşma olmazsa, Bornova Belediyesi işçileri pazartesi gününden itibaren anayasal grev haklarını kullanacaklar. Hem Bornovalıları hem de mesai arkadaşlarımı mağdur etmemek amacıyla önceki gün sürece bizzat ben de dahil oldum, SODEMSEN'in son teklifinin de üzerinde bir tutar önerdim. Fakat ne yazık ki bu teklifimiz de karşılık bulmadı, görüşmeden de bir uzlaşı çıkmadı. Ben de emek cephesinde yıllarca mücadele etmiş, sendika şube başkanlığı yapmış, sendikacı bir ailede yetişmiş ve yine sendikacı olan bir kadının eşiyim. Tüm hayatımı buna göre yaşadım, göreve geldiğim günden bugüne kadar da bu doğrultuda hareket ettim. Görevde olduğumuz kısa sürede bile bunun örneklerini yaşadık, 'Emeğin yarı zamanı olmaz' dedik ve tüm arkadaşlarımızı kadroya aldık, iş güvencesi sağladık. Tüm mesai arkadaşlarımızı, hatta benim adaylığım ilan edildikten sonra işe alınanları bile koruyup, gözettik. Toplu iş sözleşmesi masasında da hem emekten yana tavrı sürdürdük hem de sorumlu bir kamu yöneticisi gibi davrandık. Bütçemiz, kapasitemiz ve hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız yatırımlar için gereken bütçe payını ayırıp; ardından mesai arkadaşlarımıza ödeyebileceğimiz en üst rakamı hesapladık" dedi.

Başkan Eşki, itiraz edilen ücretleri açıkladı

Bornova Belediye Başkanı Eşki, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Sendika yöneticileri tarafından düşük bulunan, beğenilmeyen, 'Greve gideriz' diyerek itiraz edilen ücretleri büyük bir şeffaflıkla sizinle de paylaşıyorum: Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere mesai arkadaşımıza en düşük 44.535 TL teklif ettik. Kişilerin eğitimleri ya da yaptıkları işin koşullarına bağlı olarak kademeli olarak bu rakam 49.899 TL'ye kadar çıkıyor. 1 Ocak 2025'ten sonra bu rakamlar 55 bin 299 TL ile 61 bin 583 TL arasında değişecek. Bizler bu ücretlerin, belediyemizin imkanları ve çalışma yaşamının gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda, vicdana uygun ve son derece adil olduğuna inanıyoruz. Üstelik bu teklif sendika yönetimi tarafından işçiye sorulmadan, onları görüşü alınmadan dar bir grubun kararıyla reddedilmiştir. Çalışanlarımız karar sürecinde bulunmadıkları bir greve doğru sürüklenmektedir.

"Talebi kabul etsek dahi 3-4 ay sonra maaşları ödeyemeyen, geç ödeyen ya da taksit taksit ödeyen bir belediye durumuna geliriz"

Elbette grev, anayasal bir haktır ve gerektiğinde kullanılır. Fakat hem Bornovalının beklediği hizmeti gerçekleştirecek hem de sendikanın talep ettiği maaşları ödeyecek bir ekonomik yapımız yok. Bugün talebi kabul etsek dahi 3-4 ay sonra maaşları ödeyemeyen, geç ödeyen ya da taksit taksit ödeyen bir belediye durumuna geliriz. Bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz durumun altını bir kez daha çiziyorum, eğer bu teklifimizin üzerine çıkacak olursak, Bornovalının ihtiyaç duyduğu hizmetlerden fedakarlık yapmak mecburiyetinde kalırız. Bu da bizim kırmızı çizgimiz, asla kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Umarım olmaz ama grev başlasa, bir gün ya da aylarca sürse de bu rakamın üstünde bir rakam telaffuz edemeyiz. Bornovalılara hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi ve Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Tıkandı - Son Dakika

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