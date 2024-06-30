Bornova Belediyesi, yapay zeka kullanarak emlak fiyatlarını belirliyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, yapay zeka kullanarak emlak fiyatlarını belirliyor

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Bornova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapay zeka kullanılarak gayrimenkul fiyatlarını belirlemeye başladı. Yeni sistem, vatandaşın ve belediyenin haklarını koruyor.

30.06.2024 11:20  Güncelleme: 14:06
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(İZMİR) - Türkiye'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçen ilk yerel yönetimler arasında yer alan Bornova Belediyesi, dijital dönüşümdeki öncülüğünü sürdürüyor. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Bornova Belediyesi tarafından satın alınacak veya satılacak gayrimenkullerin fiyatını belirlemek için yapay zeka kullanmaya başladı. Yeni sistem, hem vatandaşın hem de belediyenin haklarını koruyor.

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde, gayrimenkul ve kamulaştırma bedel tespiti aşamasında kullanılan yapay zeka, çeşitli veri merkezlerinden, emlakçı sitelerinden ve piyasa verilerinden yararlanarak değerleme yapıyor. Uzman personelin inceleme ve çapraz sorgulamalarının ardından, belediye tarafından ilan edilecek fiyat belirleniyor.

Eşki: "Öncü rolümüz sürece"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem Bornovalıların hem de Bornova Belediyesi'nin haklarını korumak ve daha iyi hizmet sunmak gayretinde olduklarını belirterek, "Teknoloji yaşama hem hız hem de konfor ve güven katıyor. Belediyemizin çalışmasında mümkün olduğu ölçüde teknolojiyi kullanmaya, bu konfordan Bornovalıları faydalandırmaya gayret ediyoruz. Dijital belediyecilik noktasındaki adımlarımız da bu alandaki öncü rolümüz de sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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