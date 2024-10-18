Bornova Belediyesi Yoksullukla Mücadele Günü'nde Sergi Düzenledi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında yoksulluk sorununa dikkat çekmek amacıyla sergi düzenledi.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda yoksulluk sorununa dikkat çekmek amacıyla sergi düzenlendi. Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, Türkiye'deki yoksulluğun boyutları, veriler ve çarpıcı görsellerle gözler önüne serildi.

Sergiyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaptığı açıklamada yoksulluk sorununa ve yerel yönetimlerin artan sorumluluklarına değindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kent Lokantaları örneğini hatırlatan Eşki, bu tür hizmetlerin artık Türkiye genelinde belediyelerin temel görevlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

"Bu tablo Cumhuriyetimize yakışmıyor"

Eşki, Cumhuriyet'in 100. yılını geride bırakırken, ucuz gıda sağlama ve gıda bankaları kurmanın yerel yönetimler için zorunluluk haline geldiğini ifade ederek, "Bu durum yüzyıllık bir Cumhuriyet için utanç verici bir tablo. Yoksullukla mücadele etmek, insanların yalnızca karnını doyurmak veya temel ihtiyaç maddelerini sağlamak olmamalı" dedi.

"Kararlılıkla mücadele edeceğiz"

Yoksulluğa karşı mücadelenin sadece yardım sağlamaktan öte köklü bir değişimle mümkün olacağını belirten Eşki, kapitalist ve emperyalist sistemin yerli işbirlikçileriyle mücadele edeceklerini söyledi. "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, iktidar olduğumuzda bu ülkeyi soyan yapılarla savaşacağız" diyen Başkan Eşki, bu yolda kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.