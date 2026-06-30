Bornova'da 3 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Büyükpark'ta düzenlediği etkinlikte 3 bin 500 kişiye aşure dağıtarak, dualar ve Mustafa Özarslan'ın türküleri eşliğinde toplumsal birlik mesajları verdi. Alevi inancı, direniş ve adalet vurgusunun öne çıktığı buluşmada Başkan Ömer Eşki, her zaman mazlumdan yana olacaklarını söyledi.

Bornova Belediyesi, ilçede barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma rüzgarları estiren geleneksel büyük aşure etkinliğini Bornova Büyükpark'ta yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Toplamda 3 bin 500 vatandaşa aşure ikram edilen anlamlı buluşmada; Alevi inancının felsefesi, adalet özlemi ve birlik içinde bir arada yaşama iradesi en güçlü şekilde vurgulandı. Kerbela Şehitleri'nin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Bornovalılar büyük ilgi gösterdi. Niyazi Dede'nin duaları eşliğinde aşure kazanlarının karıldığı dev buluşmada, sanatçı Mustafa Özarslan da seslendirdiği deyişler ve türkülerle alandakilere duygusal anlar yaşattı.

İSMAİL DEDE'DEN İNSANLIK AİLESİNE EVRENSEL MESAJ

Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İsmail Dede, kurulan sofranın ortak değerleri taşıyan bir "birlik cemi" olduğunu vurgulayarak insanlığa evrensel barış çağrısında bulundu. Irk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların özünde kardeş olduğunu ve Alevi-Bektaşi felsefesinin halkların dostluk harmanını temsil ettiğini ifade eden İsmail Dede, dünyadaki kötülüklerin inançlardan değil, insanoğlunun yalan yanlış yüreğinden kaynaklandığını belirtti. Yeryüzünde halen devam eden zulümlere karşı masumların hakkını korumak için el, dil ve gönül birliği yapılması gerektiğini hatırlatarak; Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt'in zalimlere boyun eğmeyip kölelerin özgürlüğünü savunduğu için katledildiğini, bu yüzden Yezitler unutulurken Hz. Hüseyin'in adalet mücadelesinin aşkla anılmaya devam ettiğini söyledi. Ataların "Düşmanınızı tehdit etmeyin, onları düşündürecek ve utandıracak asil laflar söyleyin" öğüdünü aktaran İsmail Dede, şiddet ve kötülükten uzak durarak, iyiliği ve güzelliği hep birlikte inşa etmek adına tüm insanlığı "Gelin canlar bir olalım" sözleriyle birleşmeye davet etti.

BAŞKAN EŞKİ: "BEDELİ NE OLURSA OLSUN DOĞRUDAN VE MAZLUMDAN YANAYIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aşure kazanının başına geçerek bereket lokmasını vatandaşlarla birlikte paylaştı. Muharrem ayının toplumsal dayanışma, barış ve kardeşlik bağlarını pekiştiren çok özel bir dönem olduğuna dikkati çeken Başkan Eşki, Kerbela'dan çıkarılması gereken iki hayati ders olduğunu ifade ederek, "Bizim için Kerbela, sadece geçmişte yaşanmış bir acı değil; bugüne ve yarına yön veren bir adalet pusulasıdır. Buradan çıkaracağımız en büyük ders; bedeli ne olursa olsun her zaman doğrudan ayrılmamak, mazlumun yanında saf tutmak ve gücün, iktidarın her şey olmadığını asla unutmamaktır. Bornova'da paylaşmanın, eşitliğin ve bir arada yaşama iradesinin sembolü olan bu sofrayı kurmaktan onur duyuyoruz. Bu güzel birlikteliği sağlayan tüm canlara ve emek veren belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.