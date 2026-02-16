Bornova'da Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 179 Genç Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova'da Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 179 Genç Sertifikalarını Aldı

16.02.2026 10:32  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen bilim kulüpleri ve kış bilim kampında 179 öğrenci katılım belgesi aldı. Başkan Ömer Eşki, bilimi yaşamın her alanına yaymayı hedeflediklerini belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen bilim kulüpleri ve kış bilim kampını başarıyla tamamlayan 179 öğrenci için katılım belgesi töreni gerçekleştirildi. Akademik ve uygulamalı içeriklerle hazırlanan programların, çocukların bilime olan ilgisini artırdığını belirten Başkan Ömer Eşki, Bornova'da bilimi yaşamın her alanına yaymayı hedeflediklerini vurguladı.

Güz Dönemi Bilim Kulüpleri ile Kış Bilim Kampı: Mutfakta Bilim etkinliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Katılım Belgesi Töreni gerçekleştirildi. Akademik temelde hazırlanan, eğlenceli ve uygulamalı içeriklerle yürütülen programlar yoğun ilgi gördü.

13 Ekim – 21 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Güz Dönemi Bilim Kulüpleri kapsamında astronomiden biyolojiye, fizikten matematiğe, teknolojiden paleontolojiye kadar birçok alanda atölyeler gerçekleştirildi.

Toplam 206 başvuru yapılan programda 143 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Kış Kampında bilim mutfağa taşındı

27 – 30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Kış Bilim Kampı: Mutfakta Bilim etkinliğinde ise 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri bilimsel bilgileri günlük yaşamla buluşturdu. Programa yapılan 57 başvurudan 36 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Başkan Eşki: "Bilimi hayatın içine taşıyoruz"

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bilimi erken yaşta çocuklarla buluşturmanın önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bilimi sadece ders kitaplarında değil, yaşamın her alanında var eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin sorgulayan, üreten ve düşünen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bornova'da bilimin ışığını büyütmeye devam edeceğiz."

Bilim, eğlenerek öğrenmenin adresi oldu

Laboratuvar deneyleri, modellemeler, drama çalışmaları, sunumlar ve gezilerle zenginleştirilen etkinlikler; öğrencilerin bilime olan ilgisini artırırken, öğrenmeyi kalıcı ve keyifli hale getirdi.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Mevlana, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 179 Genç Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:54:09. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova'da Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 179 Genç Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.