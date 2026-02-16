Bornova'da Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 179 Genç Sertifikalarını Aldı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen bilim kulüpleri ve kış bilim kampını başarıyla tamamlayan 179 öğrenci için katılım belgesi töreni gerçekleştirildi. Akademik ve uygulamalı içeriklerle hazırlanan programların, çocukların bilime olan ilgisini artırdığını belirten Başkan Ömer Eşki, Bornova'da bilimi yaşamın her alanına yaymayı hedeflediklerini vurguladı.

Güz Dönemi Bilim Kulüpleri ile Kış Bilim Kampı: Mutfakta Bilim etkinliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Katılım Belgesi Töreni gerçekleştirildi. Akademik temelde hazırlanan, eğlenceli ve uygulamalı içeriklerle yürütülen programlar yoğun ilgi gördü.

13 Ekim – 21 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Güz Dönemi Bilim Kulüpleri kapsamında astronomiden biyolojiye, fizikten matematiğe, teknolojiden paleontolojiye kadar birçok alanda atölyeler gerçekleştirildi.

Toplam 206 başvuru yapılan programda 143 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Kış Kampında bilim mutfağa taşındı

27 – 30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Kış Bilim Kampı: Mutfakta Bilim etkinliğinde ise 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri bilimsel bilgileri günlük yaşamla buluşturdu. Programa yapılan 57 başvurudan 36 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Başkan Eşki: "Bilimi hayatın içine taşıyoruz"

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bilimi erken yaşta çocuklarla buluşturmanın önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bilimi sadece ders kitaplarında değil, yaşamın her alanında var eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin sorgulayan, üreten ve düşünen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bornova'da bilimin ışığını büyütmeye devam edeceğiz."

Bilim, eğlenerek öğrenmenin adresi oldu

Laboratuvar deneyleri, modellemeler, drama çalışmaları, sunumlar ve gezilerle zenginleştirilen etkinlikler; öğrencilerin bilime olan ilgisini artırırken, öğrenmeyi kalıcı ve keyifli hale getirdi.