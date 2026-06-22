Bornova'da Fırınlara Denetim

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Yeşilova ve Çamdibi bölgelerindeki fırınlarda gece boyunca denetim yaptı. 15 fırının incelendiği kontrollerde hijyen, ruhsat ve ekmek gramajları denetlendi. Başkan Ömer Eşki, düzenli denetimlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirtti.

Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya erişimini sağlamak amacıyla fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Daha önce Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katılımıyla yüzün üzerinde fırında denetim gerçekleştiren belediye ekipleri, son olarak gece yarısı Yeşilova Mahallesi'nde kapsamlı bir inceleme yaptı.

Zabıta ekiplerinin denetimlerinde 15 fırın mercek altına alındı. Üretim alanlarının hijyen koşulları, işletmelerin ruhsat durumları ve ekmek gramajları tek tek kontrol edildi.

Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulanırken, hijyen kurallarına ilişkin tespit edilen olumsuzluklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

GECE BAŞLAYAN DENETİM SABAHA KADAR SÜRDÜ

Vatandaşların sofralarına ulaşan ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlere, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı. Sabahın erken saatlerine kadar süren çalışmaları yerinde takip eden Eşki, ekiplerden bilgi alarak denetim sürecinin etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağladı. Denetimlerde özellikle üretim alanlarının temizliği, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu, depolama koşulları ve ürün gramajları detaylı biçimde incelendi.

"OLUMLU SONUÇLARI ALMAYA BAŞLADIK"

Yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, denetimlerin işletmeler üzerinde önemli bir farkındalık yarattığını söyledi. Eşki, denetim sırasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Çamdibi ve Yeşilova bölgelerindeydik. Fırın denetimleri yaptık. Daha önce yaptığımız denetimlerde 15 fırına girdiğimiz zaman en fazla 3-4 fırının sorunsuz ve temiz olduğunu görebiliyorduk. Şimdi durum tam tersine dönmüş. İki yıl boyunca yaptığımız denetimlerde artık olumlu neticeleri almaya başladık. Bu sabah 15 fırına girdik ve sadece 4 tanesinde hijyen problemi var. Geriye kalan fırınlarımız gayet temiz ve sağlıklı koşullardaydı. Bu alanda yüzde 100 başarıya ulaşıncaya kadar denetimlerimiz devam edecek."

AMAÇ CEZA DEĞİL, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK

Bornova Belediyesi yetkilileri, denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamaktan çok işletmelerde hijyen standartlarını yükseltmek ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olduğunu belirtti. Düzenli sürdürülen kontroller sayesinde, ilçedeki fırınlarda üretim kalitesinin ve hijyen standartlarının her geçen gün yükseldiği ifade edildi.

Bornova Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşların güvenle tüketebileceği ürünlerin üretildiği bir kent oluşturmak için denetimlerine aralıksız devam edecek.