Bornova'da Kadın Emeği ve Dayanışması İçin Hediyelik Eşya Günleri - Son Dakika
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Bornova'da Kadın Emeği ve Dayanışması İçin Hediyelik Eşya Günleri

Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği Hediyelik Eşya Günleri'ni başlattı. Etkinlikte çeşitli atölyeler ve fotoğraf çekim alanları ile kadınların emeği vurgulandı.

07.03.2025 11:28
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği Hediyelik Eşya Günleri'ni Bornova Büyükpark'ta başlattı.

Kadın emeğinin ön planda olduğu etkinlikte, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kursiyerleri ile Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünleri satışa sunuldu. Açılışta, ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Kavanozda Makrome Mumluk Yapım Atölyesi düzenlendi. Etkinliği ziyaret edenler, özel olarak oluşturulan fotoğraf alanında 8 Mart anısına hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.

"Kadın emeğini ve dayanışmasını desteklemeye devam edeceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 8 Mart etkinlikleri kapsamında kadın emeğini ve girişimciliğini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bornova Belediyesi olarak, üreten ve emeğiyle topluma değer katan kadınlarımızın yanındayız" dedi.

Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve yerel üretimin teşvik edilmesi konularına özellikle önem verdiklerini belirten Başkan Eşki, "Kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri için bu tür organizasyonları artıracağız. Kadın emeğinin görünürlüğünü sağlayarak, onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Kadın Emeği ve Dayanışması İçin Hediyelik Eşya Günleri - Son Dakika

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