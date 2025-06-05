Bornova'da Kuraklık Tehdidine Karşı Su Tasarrufu Önlemleri

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, kuraklık tehdidine karşı tüm parklarda damla sulama sistemine geçerek su tasarrufu sağlayacak ve az su isteyen bitkilerle peyzaj düzenlemeleri yapacak. Başkan Ömer Eşki, vatandaşları suyu bilinçli kullanmaya çağırarak, "Yakında elimizi yıkayacak suyu bulamayabiliriz" uyarısında bulundu.

Bornova Belediyesi, kurak geçen kış ve bahar aylarının ardından yaklaşan su krizine karşı harekete geçti. Dünya Çevre Günü'nde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, park ve yeşil alanlarda damla sulama sistemine geçileceğini, ayrıca az su isteyen bitkilerle yeni bir peyzaj düzenine geçileceğini açıkladı.

Başkan Eşki'den Dünya Çevre Günü'nde su krizi uyarısı

Eşki, mevcut su kullanım alışkanlıklarının sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, "Çok yakın bir gelecekte sabah uyandığımızda elimizi, yüzümüzü yıkayacak suyu bulamayabiliriz. Baraj seviyeleri hızla düşüyor, Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi kuraklık kapıda" dedi.

Damla sulama ve kurak iklime uygun bitkiler

İlçe genelindeki tüm parklarda damla sulama sistemine geçileceğini belirten Eşki, bu dönüşümün sadece bir teknik güncelleme değil, iklim krizine karşı bir zorunluluk olduğunu belirterek, " İzmir'in iklimine ve coğrafyasına uygun, daha parçalı, düzenli ve az suya ihtiyaç duyan bir yeryüzü örtüsüne geçeceğiz. Bu aynı zamanda doğayla daha uyumlu, sürdürülebilir bir çevre politikası demek. Parklarımızın görünümünde bazı değişiklikler olacak, ama bu değişim zorunlu ve hayati bir dönüşümün parçası" ifadelerini kullandı.

"Su yoksa yaşam da yok"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Ömer Eşki, su kullanımında herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı:

"Bu hepimizin sorunu. Evimizde, iş yerimizde, sokakta, parkta… Nerede olursak olalım suyu bilinçli kullanmak zorundayız. Belediyeler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, sizlerden de bu dönüşüme destek bekliyoruz."