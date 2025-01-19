Bornova\'da Okullar Yolu Yenileniyor

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(İZMİR) - Bornova'da Okullar Yolu olarak bilinen Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi, sömestr tatilinin başlamasıyla tadilata alındı. Bornova Anadolu Lisesi ve Altay Ticaret Lisesi'nin bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar kapsamında yolun sıfırdan yapılması ve 15 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bornova Belediyesi, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte yoğun kullanılan Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Gece yarısı başlayan çalışmalar, özellikle Bornova Anadolu Lisesi ve Altay Ticaret Lisesi'nin bulunduğu okullar bölgesi ile Forum Bornova'ya ulaşımı kolaylaştıracak.

"15 gün içinde tamamlayacağız"

Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli Bornovalılar, sömestr tatilinin başlamasıyla bu bölgedeki bozuk yolları yenilemek için Büyükşehir Belediyemizle gerekli görüşmeleri tamamladık. Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi'nin asfaltını sıfırdan yenileyip Bornova Anadolu Lisesi'nin köşesinde yeni bir kavşak yapacağız. Tüm çalışmalarımızı 15 günlük süre içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Hem yol yenilenecek hem yeni kavşak yapılacak

Asfalt yenileme çalışmalarının yanı sıra Bornova Anadolu Lisesi'nin köşesine yapılacak kavşak, bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında ekipler gece gündüz mesai yaparak hem yolun hem de kavşağın en kısa sürede tamamlanmasını planlıyor.