Bornova'da Ormanların Yeniden Yeşermesi İçin Tohum Topu Etkinliği

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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Maça damgasını vurdu

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, yanan ormanların yeniden yeşermesi için hazırlanan tohum toplarını anaokulu öğrencileriyle birlikte toprakla buluşturdu.

Bornova Belediyesi, geçen ay çıkan büyük yangından etkilenen alanların yeniden yeşermesi için tohum topu çalışmaları gerçekleştirdi. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, içlerinde badem ve yabani erik tohumları bulunan üzeri kil ve torfla kaplı tohum topu hazırladı. Doğanın yeniden canlanması için başlatılan çalışma kapsamında ilk tohum toplarını anaokulu öğrencileri toprakla buluşturdu.

Şirinler Dünyası Anaokulu öğrencileri Bornova'nın Sarnıç Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, hazırlanan tohum toplarını yanan alanların yakınlarına fırlattı. Çocuklara öğretmenleri ve Bornova Belediyesi'nin uzman personeli eşlik etti.

"Umarım bu tohumlar yeşerir, ormanlara dönüşür"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye'nin neresinde olursa olsun orman yangınlarının, yüreğinde vatan sevgisi olan herkesin ciğerlerini yaktığını belirterekşöyle konuştu:

"Orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşlar olarak her birimiz önlem almalı ve üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Ancak üzerimize düşen en büyük görevin yeni ormanlar yaratmak olduğunu düşünüyorum. Bunu sağlamak için Bornova Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızla birlikte yapılan bu etkinlik çok anlamlı. Umarım bu tohumlar yeşerir, ormanlara dönüşür ve çocuklarımız aydınlık bir gelecekte yeşil bir doğada yaşarlar."