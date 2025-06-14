Bornova\'da Özel Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Başlıyor

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, özel yol ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak sokakta incelemede bulundu. Eşki, Işıkkent 6086 Sokak'a ışıklandırılmış yol modeliyle modern bir görünüm kazandıracaklarını belirtti.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol düzenleme çalışmaları kapsamında Işıkkent'te önemli bir projeye başlıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha incelemesinde bulunarak yapılacak özel çalışmaya dair bilgi verdi. Eşki'ye, ilgili bürokratlar da eşlik etti.

Başkan Eşki, çalışma yürütülecek Işıkkent 6086 Sokak'ın, pazar yerinin yanında bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok bozuk bir sokak. Yollarda İzmirgaz'ın ve diğer altyapı firmalarının çalışmalarından sonra her tarafı yama olmuş bir sokak. Burada Bornova'da ilk defa bir deneme yapıp, özel bir asfalt çalışacağız. Görsel anlamda çok güzel olan, otopark ceplerinin ayrı, yolun ayrı bir görselliğe sahip olduğu yeni, estetik, ışıklandırılmış bir yolu vatandaşlarımıza kazandıracağız."

"Kaldırımlar da baştan sona yenilenecek"

Başkan Eşki, yalnızca yol düzenlemesiyle sınırlı kalmayacaklarını belirterek, kaldırımların da Bornova'ya yakışır şekilde yeniden yapılacağını söyledi.

Eşki, "Yakında bir bütün olarak Bornova, hem daha ulaşılabilir yollara hem de daha estetik bir yapıya sahip olacak. Sadece yollarda düzenleme yapmakla kalmayacağız, bütün kaldırımları da komple elden geçireceğiz. Birbirinden farklı kotlarda ve birbirinden farklı şekilde döşenmiş kaldırımlar var. Onların tamamını kent yaşantısına uygun bir bütünlük haline getireceğiz." dedi.