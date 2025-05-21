Bornova'da Sanat Rüzgarı: Seramik ve Çini Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Bornova'da Sanat Rüzgarı: Seramik ve Çini Sergisi Büyük İlgi Gördü

21.05.2025 15:39  Güncelleme: 16:09
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Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Seramik ve Çini Sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergide, kursiyerlerin 400'e yakın özgün eseri yer aldı. Başkan Ömer Eşki, sanatla iç içe bir yaşam kültürü oluşturduklarını belirtti.

(İZMİR)- Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen Seramik ve Çini Sergisi, Peterson Köşkü yanı Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. İki gün açık kalan sergi, büyük ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden Başkan Ömer Eşki, "Sanatla büyüyen bir Bornova hayalimiz var ve bunu hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Emeğin ve yaratıcılığın buluştuğu nokta

Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla açılan sergide, alanında deneyimli eğitmenler Şafak Akçura ve Hülya Gül'ün yürüttüğü atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin 400'e yakın özgün eseri yer aldı.

Şafak Akçura'nın atölyesinde eğitim gören 99 öğrenci, serbest konulu çalışmalarını sergilerken; Hülya Gül'ün atölyesinden 98 kursiyer ise yaş gruplarına göre iki ayrı kategoride üretim yaptı. Çocuk kursiyerler serbest çalışmalarıyla, yetişkinler ise "oyun" temalı eserleriyle dikkat çekti. Satranç takımları, xox ve go gibi oyunlardan ilham alınarak üretilen özgün figürler ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Yeşilova Höyüğü'ne özel satranç takımı

Kursiyerlerden Sevinç Çapkın Yemez, "Yeşilova Höyüğü" temalı satranç takımıyla serginin en dikkat çeken eserlerinden birine imza attı. Kazı alanından çıkan buluntulardan esinlenerek hazırladığı bu özel takımı, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne hediye eden Yemez'e bu anlamlı katkısından dolayı ayrıca teşekkür edildi.

Başkan Ömer Eşki'den sanata tam destek

Sergiyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eserleri tek tek inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Eşki, "Burada yalnızca seramik ve çini değil, aynı zamanda sabır, emek ve yaratıcılık görüyoruz. Bornova'da sanatla iç içe bir yaşam kültürünü hep birlikte inşa ediyoruz. Her yaştan yurttaşımıza hitap eden bu kurslarla, sanatı herkesin hayatının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimizi ve onları yönlendiren değerli eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Eğitmenlerden teşekkür ve gurur mesajı

Eğitmenler Şafak Akçura ve Hülya Gül, bir yıl boyunca özveriyle çalışan tüm kursiyerleriyle gurur duyduklarını dile getirerek, "Sanatı hayatlarının bir parçası haline getiren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Sanat Rüzgarı: Seramik ve Çini Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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