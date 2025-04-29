Bornova'da Sanayi Atıkları Temizleniyor

(İZMİR) – Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde çevre kirliliğine ve yangın riskine neden olan sanayi atıklarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Eşki, atıkların Belkahve AŞ ve lisanslı firmalar aracılığıyla toplanıp imha edileceğini duyurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Işıkkent'te bulunan Ayakkabıcılar Sitesi çevresindeki sanayi atıklarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkan Eşki açıklamasında, bölgede uzun süredir çevre ve güvenlik sorununa neden olan atıklarla ilgili belediyenin harekete geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bornova Işıkkent'te bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nin içinde ve çevresinde bulunan ayakkabı imalatçılarının ürettiği sanayi atıkları, uzunca bir süredir bölgede hem çevre kirliliğine hem de yangın başta olmak üzere çeşitli risklere neden olmaktaydı. Bilindiği gibi ilçe belediyeleri, sadece evsel atıkların toplanıp Büyükşehir'e teslim edilmesi konusunda yetkili ve sorumludur. Ancak giderek artan bir risk oluşturan bu atıkların orada bırakılmasına tepkisiz kalmamız da düşünülemez. Bu çerçevede Bornova Belediyesi olarak sorunun çözülmesi için adım atıyoruz. Bornova Belediyesi'nin geri dönüşüm alanında çalışmak üzere kurmuş olduğu Belkahve AŞ ile ayakkabı üretiminde ortaya çıkan sanayi atıklarını toplayıp imha etme konusunda lisansı olan firmalarla görüşmelere devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde iştirakimiz Belkahve AŞ, buradaki atıkları toplayacak, lisanslı firma da transfer ve imha işlemini yürütecektir. Ayakkabıcı tarafından imhaya yollanmadığı için doğayı ya da zaman zaman çıkan yangınlarla tüm bölgeyi tehdit eden bu atıklar, Belediyemizin çalışmasıyla ortadan kaldırılacaktır. Önümüzdeki günlerde uzun süredir devam eden bu olumsuz görüntünün ortadan kalktığına tanık olacağız. Doğadan, kamudan ve Bornovalılardan yana, sorumlu bir tavırla hizmet üretmeye aralıksız devam edeceğiz."