Bornova’da Sanayi Street Food Fest büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova’da Sanayi Street Food Fest büyük ilgi gördü

Bornova’da Sanayi Street Food Fest büyük ilgi gördü
21.05.2026 09:34  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova 3. Sanayi Sitesi’nde ilk kez düzenlenen Sanayi Street Food Fest, sokak lezzetleri ve müzikle yoğun ilgi topladı. Başkan Ömer Eşki, festivalin Bornova’ya marka değeri kattığını ve gelecek yıllarda büyüyeceğini belirtti.

(İZMİR) - Bornova'da ilk kez düzenlenen "Sanayi Street Food Fest", sokak lezzetleri, müzik etkinlikleri ve sosyal buluşmaları Bornova 3. Sanayi Sitesi'ne taşıdı. Yoğun ilgi gören festivalin Bornova'ya yeni bir marka değeri kattığını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonun gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Bornova 3. Sanayi Sitesi'nde ilk kez düzenlenen "Sanayi Street Food Fest", vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Festivale katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonun Bornova'ya yeni bir marka değeri kattığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise festivalin sanayi ile halkı buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Sokak lezzetlerinden müzik etkinliklerine, sosyal buluşmalardan eğlenceli aktivitelere kadar birçok etkinliğin yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Kurulan stantlarda farklı lezzetler vatandaşlara sunulurken, müzik performansları ve sosyal etkinlikler sanayi sitesine festival havası kattı. Organizasyon, sanayi bölgelerine yönelik alışılmış algının dışına çıkan yapısıyla dikkati çekti.

BAŞKAN EŞKİ FESTİVAL ALANINI GEZDİ

Festivale ailesiyle birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlik alanını gezerek esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Kurulan stantları ziyaret eden Eşki, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Ömer Eşki, organizasyonun Bornova markasına değer kattığını belirterek, "Bu işin arkasında çok büyük mücadele ve emek var. Burada bu güzellikleri yaşatan Şenol Başkan'a teşekkür ediyorum. Sanayinin toplumdaki algısını değiştirmek için arkadaşlar yola çıktı ve bence çok da başarılı oldular. Bornova Sanayisi'nde böyle bir organizasyonun yapılması, Bornova'ya yeni bir marka değeri katılması bizim için de çok önemli. Emek veren tüm esnafımıza, firmalarımıza ve katılan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye çok daha büyüğünü hep birlikte gerçekleştiririz." diye konuştu.

"SANAYİ İLE HALKI BULUŞTURMAK İSTEDİK"

İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise festivalin temel amacının sanayi esnafı ile vatandaşları bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Demirel, "Gerçekten çok emek harcanılan bir festival oldu. Bu organizasyonu Bornova'yı, İzmir'i ve tüm halkımızı sanayi sitesi esnafı ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirdik. Hepimizin gülmeye, eğlenmeye ihtiyaç duyduğu dönemlerden geçiyoruz. İnsanların burada keyifli vakit geçirmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Festival, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova’da Sanayi Street Food Fest büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Selena Gomez, 18 filmde oynayacak Selena Gomez, +18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Bakın nereye gömülmek istiyor İşte Melih Gökçek’in vasiyeti Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
09:23
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:48:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Bornova’da Sanayi Street Food Fest büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.