Bornova'da Yaz İçin Yangın ve Çevre Seferberliği - Son Dakika
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Bornova'da Yaz İçin Yangın ve Çevre Seferberliği

07.06.2026 10:49  Güncelleme: 11:30
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Bornova Belediyesi, yaz aylarında olası yangın risklerini azaltmak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde kuru ot temizliği ve atık toplama çalışması yaptı. Toplanan organik atıklar kompost ve gübreye dönüştürülüyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle olası yangın risklerini azaltmak, temiz ve güvenli bir çevre için ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Olası yangın risklerini azaltmak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kamusal alanları daha güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kuru otlar temizlenirken, vatandaşlar tarafından yol kenarlarına ve çöp konteynerlerinin yanlarına bırakılan dal ve yaprak atıkları da toplandı.

Mahallelerde, refüjlerde, kaldırımlarda ve boş alanlarda kuruyan otlar misinalama yöntemiyle temizlenerek hem görüntü kirliliği hem de sıcak havalarda oluşabilecek yangın tehlikesi ortadan kaldırıldı. Ekipler, kent estetiğini korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını birçok noktada eş zamanlı olarak sürdürdü.

ATIKLAR TOPRAĞA KAZANDIRILIYOR

Temizlik çalışmaları sırasında toplanan budama atıkları, kuru dallar ve bitkisel materyaller, geri dönüşüm anlayışıyla değerlendiriliyor. Bornova Belediyesi tarafından ayrıştırılan organik atıklar kompost ve gübreye dönüştürülerek park, bahçe ve tarımsal alanlarda kullanılıyor. Bu uygulama sayesinde hem atık miktarı azaltılıyor hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanırken, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış oluyor.

"YEŞİLİ KORURKEN RİSKLERİ DE AZALTIYORUZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz aylarında artan yangın riskine karşı önleyici çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, "Kentimizin her köşesinde düzenli bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Kuru otların temizlenmesi ve budama atıklarının toplanmasıyla hem çevre güvenliğini sağlıyor hem de yangın risklerini azaltıyoruz. Topladığımız organik atıkları yeniden doğaya kazandırarak sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla hareket ediyoruz. Daha temiz, daha güvenli ve daha yeşil bir Bornova için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi ekipleri, özellikle sıcaklıkların yükseldiği yaz döneminde yangın riski taşıyan bölgelerde bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşların da çevre temizliği konusunda duyarlı davranmaları ve bitkisel atıkları gelişigüzel alanlara bırakmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Yaz İçin Yangın ve Çevre Seferberliği - Son Dakika

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