Bornova Kent Söyleşileri'nde Dünya Şiir Günü ve Nevruz Kutlandı - Son Dakika
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Bornova Kent Söyleşileri'nde Dünya Şiir Günü ve Nevruz Kutlandı

Bornova Kent Söyleşileri'nde, Dünya Şiir Günü ve Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Aşık Veysel anısına şiirler okundu. Katılımcılar, şiir ve müzik dinletisi ile keyifli bir gece yaşadı.

27.03.2025 16:21  Güncelleme: 17:36
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(İZMİR) - Bornova Kent Söyleşileri'nin mart ayı etkinliğinde Dünya Şiir Günü ve Nevruz Bayramı konuşulurken, Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü anısına şiirler okundu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, sanat ve edebiyatseverleri bir araya getirdi.

Sunuculuğunu İbrahim Aktaş'ın yaptığı programda; Atilla Er, "Şiir Yaşamı Değiştirir mi?", Mehmet Kazım, "Aşık Veysel'in Yaşamı ve Sanatı", Cafer Öz ise "Nevruz Bayramı'nın Anlamı ve Önemi" başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi.

Etkinlik, Ertan Yılmaz, Oğuz Tümbaş, Şevket Karakış, Hakan Cem ve Mehmet Büyükçelik'in şiir dinletisiyle ayrı bir anlam kazandı. Katılımcılar, şiirin ve müziğin büyülü atmosferinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Başkan Eşki: "Sanat ve kültür, toplumu birleştirir ve güçlendirir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültürel etkinliklere verdikleri önemi vurgulayarak, "Şiir, müzik ve sanat, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en güçlü araçlardır. Dünya Şiir Günü, Nevruz ve Aşık Veysel'i anma programıyla sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hissettik. Bornova Belediyesi olarak kültür ve sanata desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Kent Söyleşileri'nde Dünya Şiir Günü ve Nevruz Kutlandı - Son Dakika

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