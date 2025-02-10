Bornova Mevlana Mahallesi'nde İkinci Kent Lokantası Açıldı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Kent Lokantaları'na bir yenisini daha ekledi. Çamdibi'nde açılan ilk lokantanın ardından ikinci Kent Lokantası da Mevlana Mahallesi'nde hizmete girdi.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları'na bir yenisini daha ekledi. Çamdibi'nde açılan ilk lokantanın ardından, Mevlana Mahallesi'nde hizmet verecek olan ikinci Kent Lokantası da açıldı. Açılışta ilk yemeği Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte yedi.

Üç Mahalleye Hizmet Verecek

Kent Lokantası, Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek imkanı sunacak. Lokantalarda dört çeşit yemek 70 TL'ye satılıyor. Yemekler, Bornova Belediyesi'nin Kent Mutfağı'nda usta aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor.

"Soframızı büyütüyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugün Mevlana Mahallesi Kent Lokantası'nda ilk yemeğimizi yedik. Meclis üyesi arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla beraberiz. Bornova'da açmak istediğimiz üç kent lokantasından ikincisini burada hayata geçirdik. Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre mahalleleri için büyük bir ihtiyacı karşılıyoruz. Bornovamız'a hayırlı uğurlu olsun." Başkan Eşki, kısa süre içinde üçüncü Kent Lokantası'nı açacaklarını da vurguladı.

Uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemek yiyebilme imkanı sunan lokanta, özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.