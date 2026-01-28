Bornova'da Muhtarlara Akademik Destek Devam Ediyor - Son Dakika
Bornova'da Muhtarlara Akademik Destek Devam Ediyor

28.01.2026 09:57  Güncelleme: 11:01
Bornova Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, muhtarlara dijital beceriler ve iletişim konularında eğitim vererek yerel demokrasiyi güçlendiriyor. 45 muhtar, 6 ay sürecek akademinin ilk eğitimini aldı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, muhtarları dijital becerilerden iletişime uzanan kapsamlı eğitimlerle güçlendirerek yerel demokrasiyi daha da sağlamlaştırıyor.

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, eğitim programlarına aralıksız devam ediyor. Geçen kasım ayında başlayan akademinin son eğitimi, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Savunmadan yerel yönetime, deneyimden iletişime

Eğitimin ilk bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı İzmir Bölge Temsilcisi Emekli Albay Orhan Kadir Gök, vakfın kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. Ardından Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan, 2025 yılında Bornovalı muhtarlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet, çalışma ve destekleri aktarırken, 2026 yılı planlarını paylaştı.

Programda ayrıca Çeşme Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Gülgü, Gaziemir Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Zingi ve Karabağlar Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gülgü, muhtarlık deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Eğitimin son bölümünde ise Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Cudi Kaan Okmeydan, "Halkla İlişkiler Perspektifinden Kişilerarası İletişim" başlıklı bir eğitim verdi.

45 muhtara 6 ay sürecek kapsamlı eğitim programı

Toplam 45 mahalle muhtarının yer aldığı Bornova Muhtarlar Akademisi'nde 6 ay boyunca şu başlıklarda eğitimler verilecek:

"Dijital Okuryazarlık, temel bilgisayar ve internet kullanımı, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim, online toplantılar ve veri güvenliği, topluluk önünde konuşma, dinleme ve not alma teknikleri, etkili toplantı ve zaman yönetimi, halkla ilişkiler ve etkili iletişim, diksiyon, hitabet ve ikna kabiliyeti."

Başkan Eşki: "Muhtarlarımız, demokrasinin en güçlü temsilcileridir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel demokrasiyi güçlendiren çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak,

"Muhtarlarımız, mahallelerimizde vatandaşla kamu arasında en güçlü bağı kuran, demokrasinin en temel temsilcileridir. Onların bilgiyle, iletişim becerisiyle ve dijital donanımla güçlenmesi Bornova'nın tamamına değer katar. Muhtarlarımızı yalnız bırakmayan, sürekli gelişimlerini destekleyen bir yerel yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
