Bornova'nın Adını Dünyaya Duyuran Öğrencilerden Belediye Başkanı Eşki'ye Ziyaret

(İZMİR) - Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden Bornovalı öğrenciler, Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi ziyaret etti. Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Beren Aksoy ile Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak New York'taki global finallere katılma hakkı elde eden İsmail Sinan Tursun, başarılarını Eşki ile paylaştı. Ziyaret sonunda öğrencilere tablet hediye edildi.

Bornova'nın adını dünyaya duyuran öğrenciler, Başkan Eşki'yi ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Anneleriyle birlikte gerçekleşen ziyarette genç sporcu ve geleceğin bilim insanları tebrik edilirken, Bornova Belediyesi tarafından kendilerine tablet hediye edildi.

Eşki, "Bornova'dan çıkan bu başarı hikayeleri bizlere umut veriyor. Sporun ve bilimin ışığında ilerleyen çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Onların azmi, disiplinli çalışması ve ailelerinin desteği hepimiz için örnek" dedi.

Tramplenden kürsüye uzanan başarı: Beren Aksoy

Bornova Ferit Bahriye Ergil Ortaokulu öğrencisi milli sporcu Beren Aksoy, Genç C Kızlar kategorisinde elde ettiği derecelerle Bornova'yı, İzmir'i ve Türkiye'yi gururlandırdı. Beren Aksoy; 1 Metre Tramplen Türkiye Şampiyonu, 3 Metre Tramplen Türkiye Şampiyonu, Kule Disiplin Türkiye İkincisi ve Senkronize Türkiye İkincisi oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl Bulgaristan'ın Sofya kentinde 8-15 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen 12. Sofia Diving Cup'ta Genç D kızlar Kategorisinde 1 metre Tramplen disiplininde üçüncü olarak Türkiye'yi başarı ile temsil etti.

Annesi Nur Aksoy ile birlikte ziyarete katılan genç sporcu, hedefinin uluslararası arenada daha büyük dereceler elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi. Annesi ise "Bu başarı disiplinli çalışmanın ve inancın sonucu. Bornova'da böyle bir destek görmek bizi daha da motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Bornova'dan New York'a matematik yolculuğu

Bornova Serintepe Mahallesi'nde yaşayan ve eğitimine İzmir Kız Lisesi'nde devam eden 9. Sınıf öğrencisi İsmail Sinan Tursun, matematik alanındaki başarısıyla dikkati çekti. 30'a yakın ülkeden katılımcının yer aldığı 5. Copernicus Matematik Olimpiyatları'nın eleme etabında bronz madalya kazanan Tursun, New York'ta düzenlenecek global finallere katılma hakkı elde etti.

Annesi Gülümser Tursun ile birlikte Başkan Eşki'yi ziyaret eden İsmail Sinan, matematiğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Ülkemi uluslararası bir finalde temsil edecek olmak büyük bir gurur" dedi.

Gülümser Tursun ise "Başarı tesadüf değil; emek, sabır ve aile desteğiyle geliyor. Belediyemizin bu ilgisi bize güç verdi" diye konuştu.

"Çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Ziyaret sonunda başarılı öğrencilere tablet hediye eden Eşki, Bornova Belediyesi olarak spora ve eğitime desteklerinin artarak süreceğini vurguladı. Eşki, "Bir yanda Türkiye şampiyonlukları, diğer yanda dünya finallerine uzanan bir matematik başarısı… Bu tablo Bornova'nın potansiyelini gösteriyor. Çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.