Bornova'nın Eski Köyleri Yeniden Kırsal Mahalle Statüsüne Kavuşuyor

(İZMİR)- 2012 yılında çıkan yasa ile mahalleye dönüştürülen Bornova'nın 12 eski köyü, yeniden kırsal mahalle statüsüne dönüyor. Ekonomileri büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa bağlı olan köylüler, Bornova Belediye Meclisi'nden geçen kararların ardından kırsal kalkınmaya verdiği destek için Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür etti. Karar Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçtikten sonra kırsal statüye kavuşan mahallelerde tarım amaçlı yapıların emlak vergileri ve sulama giderleri indirimli olacak.

2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile Türkiye genelinde 16 bin 220 köy ve 1.053 belde mahalleye dönüştürülmüş; köylerin meraları, gayrimenkulleri ve ortak malları belediyelere devredilmişti. Tarımsal üretim, hayvancılık ve kırsal yaşam bu değişiklikten derinden etkilense de köyler üretimden kopmamıştı.

Başkan Eşki: "Toprağın üreten insanlarını yalnız bırakmayacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, köy kimliğini korumak isteyen yurttaşlara destek verdiklerini belirterek, "Bu bölgelerin üretimden kopmaması, bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Köy statüsünün ardından kooperatifler aracılığıyla bölgede tarımı ve hayvancılığı geliştirecek çalışmalara hız vereceğiz" dedi.

Köylüler anlatıyor: "Burası şehir değil, biz köylüyüz"

Beşyol Mahallesi Muhtarı Yaşar Yılmaz, "Bizim talebimiz köy statüsüne yeniden kavuşmaktı. Mahalle olmak bize üretimde ciddi kısıtlar getirdi. Beşyol'un kırsal mahalle olmasıyla birlikte tarım, tavukçuluk, hayvancılık gibi alanlarda daha rahat hareket edebileceğiz. Sayın Başkanımız Ömer Eşki her zaman yanımızda oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçi Cemil Güler ise "Ben ömrüm boyunca toprağın üstünde çalıştım. Fabrika nedir bilmem. Şehirde yaşamıyorum ki mahalle olayım. Benim köylü olmam lazım. Belediye Başkanımız Eşki köyümüze sık sık gelir, bizimle çay içer. Allah razı olsun" dedi.

Çiftçi Gönül Koncagül da "45 yıldır bu topraklarda üretiyorum. Mahalle olduktan sonra meralarımız elimizden gitti. Hayvancılığı bırakmak zorunda kaldık. Başkanımız sayesinde yeniden umutlandık. Bahçemizde yetiştirip hem kendimiz tüketiyoruz hem de ülkeye faydamız oluyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ali Yılmaz da "Kırsalda yaşıyoruz, çiftçiyiz, bağımız bahçemiz var. Biz mahalle değil köyüz. Kırsal mahalle statüsü bize nefes aldıracak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçi Mustafa Koncagül de "2B yasasından sonra birçok kişi toprağını devretmek zorunda kaldı. Meramız kalmadı. Hayvancılık bitti. Ama şimdi yeniden kırsal mahalle olacağız. Bu umut bile bizi sevindirdi" diye konuştu.