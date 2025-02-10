Bornova'nın Kültürel Mirası İçin Söyleşi Düzenleniyor - Son Dakika
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Bornova'nın Kültürel Mirası İçin Söyleşi Düzenleniyor

Bornova Belediyesi, 'Taşların Hafızası Söyleşi Serisi' kapsamında, Bornova'nın kültürel mirasının korunması üzerine bir söyleşi düzenliyor. 11 Şubat'ta Dramalılar Köşkü'nde yapılacak etkinlikte, uzman isimler tarihi dokunun korunmasına dair yöntemleri ve önerileri paylaşacak.

10.02.2025 12:09  Güncelleme: 13:04
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü'nün, kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla başlattığı "Taşların Hafızası Söyleşi Serisi", bu ay da alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. "Bornova'nın Kültürel Mirasının Korunmasına Yönelik Planlama Yaklaşımları" başlıklı söyleşi, 11 Şubat Salı günü saat 17.00'de Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirilecek.

Söyleşide, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak ve Yüksek Şehir Plancısı Ezgi Yekbun Aksu, Bornova'nın tarihi dokusunun korunmasına yönelik yapılması gerekenleri anlatacak. Tarihi bölgelerin geçirdiği değişimler, koruma sorunları ve çözüm önerileri katılımcılarla birlikte değerlendirilecek. Yeşilova ve Yassıtepe höyükleri gibi kültürel miras alanlarının bütüncül korunması için geliştirilecek yöntemler de ele alınacak.

"Bornova, köklerine sahip çıkıyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentin kültürel mirasını yaşatmanın ve korumanın belediyenin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Bornova'nın, yalnızca bugünüyle değil, binlerce yıllık geçmişiyle de önemli bir kent olduğunu söyleyen Eşki, "Yeşilova ve Yassıtepe höyükleri, Levanten mirası, tarihi yapılarımız ve kültürel değerlerimiz, bu kentin hafızasını oluşturuyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak, Taşların Hafızası Söyleşi Serisi ile bu mirası koruma konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Geçmişimizi ne kadar iyi korursak, geleceğimize o kadar sağlam adımlarla yürürüz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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