Bornova ve Prizren Kardeş Belediye Olma Sürecini Başlatıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni eşi Beste Eşki ile birlikte ziyaret etti. Dernek Başkanı Melek Taşol ve üyeler tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Eşki'ye, meşhur Arnavut böreği ikram edildi. Başkan Eşki, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Bornova'da yaşayan Arnavutların kökenlerine olan bağlılığını ve Kosova'nın Prizren kentiyle kardeş belediye olma sürecini başlattıklarını müjdeledi.

Ziyarette Prizren ile kardeş belediye sürecine değinen Başkan Eşki, "Arnavutların yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın Prizren kentiyle kardeş belediye olma yolunda adımlar atmaya başladık. Ümit ediyorum ki kısa bir süre içinde bu süreci resmiyete dökeceğiz ve Prizren'e bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Oradaki Arnavut ve Türk kardeşlerimizle buluşacağız, gönül bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Bornova ile Prizren arasında kültürel ve sosyal bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Bu ziyaret, iki şehir arasındaki dostluğun pekişmesine vesile olacak. Buradaki Arnavut kardeşlerimizin gönülleri, sınırları aşarak oradaki kardeşleriyle birlikte atıyor. Biz de bu gönül bağını daha da kuvvetlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Melek Taşol: "Her Zaman Yanınızdayız"

Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Melek Taşol, Başkan Eşki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Prizren ile kardeş belediye olma sürecini canı gönülden destekliyoruz. Ömer Başkanımızın yanındayız ve bu bağların güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Kendisine ve eşine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.