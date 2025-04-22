Bornova'ya Abide-İ Hürriyet Parkı Geliyor

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 31 Mart Olayları'nda hayatını kaybedenleri anmak ve Türk tarihine ışık tutmak amacıyla Kazım Dirik Mahallesi'nde "Abide-i Hürriyet Parkı" inşa ediyor. 27 Nisan'da tarihçi İlber Ortaylı'nın katılımıyla açılacak parkta, 18 Türk Devleti'nin kurucuları, İttihat ve Terakki öncüleri ile Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Hektor üçlemesi figürleri yer alacak.

Bornova Belediyesi, tarihi mirası yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla Kazım Dirik Mahallesi'nde 2 bin 700 metrekarelik alanda projelendirdiği 'Abide-i Hürriyet Parkı'nın yapım çalışmalarını sürdürüyor. Parkın açılışı, 27 Nisan'da ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Halk TV'nin programı Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar'ın da yer alacağı proje, ortak hafızayı beslemeyi gençlere tarih bilinci aşılamayı amaçlıyor.

"Geçmişi unutmadan ileriye bakmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek"

Parkın tarih bilincini canlı tutacak bir vicdan köprüsü olacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Abide-i Hürriyet Parkı, yalnızca bir yeşil alan değil, halk iradesine ve çağdaşlaşmaya sahip çıkanların anısını yaşatan, tarihsel belleği diri tutan bir mekan olacak. 31 Mart Vakası'nda şehit edilenler ve modernleşmenin öncülerine karşı duyduğumuz vefayı bu parkla somutlaştırıyoruz. Bu proje aynı zamanda, gençlerimize geçmişi unutmadan ileriye bakmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek" dedi.

Park iki ana bölümden oluşacak

Sanayi Caddesi ile 369/2 Sokak'ın kesişiminde yapımı süren park, Osmanlı'da Meşrutiyet'e ve modernleşme hareketlerine karşı gerçekleşen 31 Mart Ayaklanması sırasında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla tasarlandı. Parkta, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk tarihine yön vermiş liderlerin anıtları yer alacak. Park temelde iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde tarih boyunca kurulmuş 18 Türk Devleti ve kurucularına yer verilirken, ikinci bölümde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüleri ile 31 Mart Olayı'nda şehit edilen 71 kişinin temsili anıtı bulunacak. Alanın farklı noktalarında Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Truva Savaşı'nın simgesel figürü Hektor'un cesaret ve kararlılığını anlatan özel bir üçleme ziyaretçilere sunulacak. Orhun Yazıtları, Ulu Kayın Ağacı ve çeşitli tarihi figürlerin heykelleri parka kültürel derinlik kazandıracak.