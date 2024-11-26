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Borrell'den Çifte Standart Eleştirisi

Borrell\'den Çifte Standart Eleştirisi

AB Dış Politika Şefi Borrell, Putin ve Netanyahu'ya yönelik mahkeme kararlarında çifte standart uyarısı yaptı.

26.11.2024 16:36
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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell, AB ülkelerine seslenerek "Putin'e karşı mahkeme kararını alkışlayıp, Netanyahu'ya karşı mahkeme kararında sessiz kalamazsınız" dedi. AB üye devletlerini Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararını desteklemeye çağıran Borrell, İsrail hükümetine de Lübnan'da önerilen ateşkes anlaşmasını destekleme çağrısında bulundu.

AB Dış Politka Şefi Josep Borrell, İtalya'da düzenlenen G7 toplantısının girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Borrell, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes taslağının uygulanmaması için hiçbir gerekçe olmadığını belirtti ve anlaşmanın onaylanması için İsrail'e derhal baskı yapılması gerektiğini belirtti.

AB üyesi bir dizi ülkenin UCM'nin geçen hafta Netanyahu hakkındaki tutuklama emriyle ilgili rahatsızlıklarını bildirmelerine değinen Borrell, "ABD'nin tamamen farklı bir konumda olduğunu biliyorsunuz, çünkü ABD (UCM'nin kurucu anlaşması) Roma Statüsü'nün imzacısı değil. Tamam, ABD imzalamadı. Ancak AB'nin tüm üye ülkeleri imzacı. Bu seçim yapabileceğiniz bir şey değil. Mahkeme Putin'e karşı çıktığında alkışlayıp Netanyahu'ya karşı çıktığında sessiz kalamazsınız. Bu, çok fazla eleştirildiğimiz 'çifte standart' konusunun tipik bir örneği olur" dedi.

Borrell ayrıca "AB üyesi ülkelerden uluslararası hukuka dair yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedim. İster beğenin ister beğenmeyin, UCM herhangi bir ulusal mahkeme kadar güçlü bir mahkemedir ve Avrupalılar UCM'yi desteklemezlerse, o zaman adalet için hiçbir umut kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

UCM, Filistin topraklarında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlemeleri" nedeniyle dün Netanyahu ile Gallant için tutuklama emirleri çıkarmıştı. Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın özellikle Gazze'deki sivil nüfusu açlıkla cezalandırmak için yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi hayati malzemelere erişimi kasıtlı olarak engellediklerinin altını çizmişti.

UCM Netanyahu ve Gallant'ın yanı sıra aynu gün çıkardığı bir diğer kararda, İsrail ve Filistin'de gerçekleştirilen saldırılar sırasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Hamas'ın askeri lideri olarak bilinen ve İsrail tarafından öldürüldüğü belirtilen Mohammed Diab İbrahim Al-Masri (Mohammed Deif) hakkında da tutuklama emri vermişti. UCM tarafından yargılanan diğer Hamas liderleri İsmail Haniyye ve Yahya Sinwar'ın ise daha önce öldürüldüğü doğrulanmıştı.

Mahkeme 17 Mart 2023'te Ukrayna Savaşı ile ilişkili nedenlerle Putin hakkında da tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak yaptırım gücü sınırlı olan UCM'nin ve kararlarının yerine getirilmesi, Roma Statüsü'nün imzacısı üye devletlerin iradesine ve uluslararası işbirliğine dayanıyor. UCM'ye üye 124 devlet mahkeme kararlarına uymayı taahhüt etmiş olsa da ABD, Rusya veya Çin gibi UCM'ye üye olmayan ülkelerin mahkemeye ve onun kararlarına bağlılıkları sınırlı. Türkiye de Roma Statüsü'nün bir tarafı değilken Taraf Devletler Asamblesi toplantılarına zaman zaman katılım sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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