Borsa İstanbul\'da Manipülasyon: 8 Zanlı Gözaltında

Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah dört ilde sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"YAPAY DALGALANMALAR YAŞANDI"

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin borsada işlem gören hisselerinde hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı ve yapay yükselişler gerçekleştirildiği kaydedildi.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLAMASI

Bu kapsamda harekete geçen başsavcılık, sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.