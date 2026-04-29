Borsacı Mehmet Akdere'ye Silahlı Saldırı ve Daltonlar Çetesi Bağlantısı

Borsacı Mehmet Akdere, 5 Nisan 2024 akşamı Beşiktaş'ta otelden çıkıp Zorlu Center'a giderken motosikletli iki kişi tarafından takip edildi. Tetikçi, aracının yanına yanaşıp camı açmasını istedi; Akdere öne eğilince birkaç el ateş edildi. Saldırı sonrası emniyette ifade verirken, yurt dışından Daltonlar çetesi yöneticisi tarafından arandı ve 5 milyon dolar talep edildi. Tetikçiler Mennan Uzunoğlu ve Memik Savtur yakalandı.

Saldırıdan 20 gün sonra, Akdere'nin kardeşinin kafesine gelen kişiler tehditte bulundu. Polis operasyonuyla borsacı Ferhan Kaya, kardeşi Beşir Kaya, Orhan Sönmezsoy ve Talip Oruç tutuklandı ancak 50 gün sonra tahliye oldu. Ferhan Kaya, tahliye sonrası Garanti Geri Dönüşüm Holding sahibi Bilal Tuğrul'un Daltonlar çetesi lideri Beratcan Gökdemir ve yönetici Bünyamin Yıkar ile görüntülü görüşme kayıtlarını savcılığa sundu. Kayıtlarda Tuğrul'un saldırıda aktif rol oynadığı iddia edildi.

Savcılık, belgeleri İstanbul Emniyeti'ne gönderdi ancak sonuç alamayınca Jandarma'ya iletti. 15 Aralık'ta Tuğrul için gözaltı kararı çıktı; sorgusunda suçlamaları reddederek Akdere'yi korumaya çalıştığını söyledi. 17 Aralık'ta ev hapsine alınan Tuğrul'un dosyası, Daltonlar ana davasıyla birleştirildi ve 17 Mart'ta iddianame hazırlandı.