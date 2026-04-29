Borsacı Mehmet Akdere'ye Silahlı Saldırı ve Daltonlar Çetesi Bağlantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsacı Mehmet Akdere'ye Silahlı Saldırı ve Daltonlar Çetesi Bağlantısı

29.04.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsacı Mehmet Akdere, 5 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta motosikletli tetikçilerin saldırısına uğradı. Olayın ardından Daltonlar çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen iş insanı Bilal Tuğrul ev hapsine alındı.

Borsacı Mehmet Akdere, 5 Nisan 2024 akşamı Beşiktaş'ta otelden çıkıp Zorlu Center'a giderken motosikletli iki kişi tarafından takip edildi. Tetikçi, aracının yanına yanaşıp camı açmasını istedi; Akdere öne eğilince birkaç el ateş edildi. Saldırı sonrası emniyette ifade verirken, yurt dışından Daltonlar çetesi yöneticisi tarafından arandı ve 5 milyon dolar talep edildi. Tetikçiler Mennan Uzunoğlu ve Memik Savtur yakalandı.

Saldırıdan 20 gün sonra, Akdere'nin kardeşinin kafesine gelen kişiler tehditte bulundu. Polis operasyonuyla borsacı Ferhan Kaya, kardeşi Beşir Kaya, Orhan Sönmezsoy ve Talip Oruç tutuklandı ancak 50 gün sonra tahliye oldu. Ferhan Kaya, tahliye sonrası Garanti Geri Dönüşüm Holding sahibi Bilal Tuğrul'un Daltonlar çetesi lideri Beratcan Gökdemir ve yönetici Bünyamin Yıkar ile görüntülü görüşme kayıtlarını savcılığa sundu. Kayıtlarda Tuğrul'un saldırıda aktif rol oynadığı iddia edildi.

Savcılık, belgeleri İstanbul Emniyeti'ne gönderdi ancak sonuç alamayınca Jandarma'ya iletti. 15 Aralık'ta Tuğrul için gözaltı kararı çıktı; sorgusunda suçlamaları reddederek Akdere'yi korumaya çalıştığını söyledi. 17 Aralık'ta ev hapsine alınan Tuğrul'un dosyası, Daltonlar ana davasıyla birleştirildi ve 17 Mart'ta iddianame hazırlandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borsacı Mehmet Akdere'ye Silahlı Saldırı ve Daltonlar Çetesi Bağlantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:35
Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:39
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:28
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:54:47. #7.12#
SON DAKİKA: Borsacı Mehmet Akdere'ye Silahlı Saldırı ve Daltonlar Çetesi Bağlantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.